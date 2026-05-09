Obras de mantenimiento de calles y drenajes

Continuan los trabajos de mantenimiento de calles y limpieza de alcantarillado en diversos puntos de la ciudad. Estas tareas buscan no solo mejorar la transitabilidad de los vehículos, sino también optimizar el sistema de escurrimiento pluvial para prevenir inconvenientes durante los días de lluvia.

Ayer viernes hubo tareas en la calle Cavallari, entre Juan B. Justo y Blas Parera. En dicho sector, equipos de operarios trabajaron con maquinaria vial pesada para acondicionar la calzada y garantizar un entorno seguro para la circulación.

Desde el Municipio señalaron que estas acciones forman parte de un «programa permanente de conservación de la red vial urbana«. El objetivo de este esquema de trabajo es asegurar condiciones óptimas de circulación de manera sostenida en el tiempo, atendiendo al desgaste natural de las arterias de la ciudad.

Ante el despliegue de personal y equipos técnicos, las autoridades municipales han solicitado a los vecinos y conductores extremar las precauciones al transitar por las zonas intervenidas. Asimismo, se insta a la comunidad a respetar estrictamente las indicaciones de los agentes presentes en el lugar para garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los trabajadores.