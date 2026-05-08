Mantenimiento de colectora en ruta 5

La Municipalidad de Nueve de Julio realiza trabajos de reconstrucción y mejora en la colectora de la Ruta Nacional 5. Las tareas, coordinadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se ejecutan actualmente en ambos sentidos de circulación con el objetivo de revertir el deterioro de la calzada.

El proyecto técnico contempla la nivelación del terreno y el acondicionamiento de los sectores más críticos. Según explicaron fuentes municipales, estas intervenciones no solo apuntan a la comodidad del conductor, sino que forman parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad vial y reducir los riesgos de accidentes en la zona.

Desde el Palacio Municipal confirmaron que las cuadrillas continuarán operando de manera progresiva durante los próximos dìas, desplazándose por distintos tramos de la ruta conforme avancen las etapas de obra. Ante la presencia de maquinaria pesada y personal trabajando en la calzada, las autoridades han solicitado circular con extrema precaución y respetar la señalización preventiva para evitar incidentes durante el desarrollo de las tareas.