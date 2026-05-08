El clima obliga a suspender la tercera fecha del Karting

La organización del Karting del Centro confirmó la postergación de la tercera fecha de la temporada 2026, originalmente prevista para este fin de semana, debido a un pronóstico meteorológico adverso que afectaría la zona. A través de un comunicado oficial firmado por su presidente, Emiliano Lolla, la categoría explicó que la decisión no responde únicamente a la probabilidad de precipitaciones. La principal preocupación radica en las ráfagas de viento de gran intensidad anunciadas para el viernes y el sábado, un factor que podría comprometer seriamente el normal desarrollo de las competencias en pista.

Desde la dirigencia subrayaron que la prioridad absoluta es resguardar la integridad física de los pilotos, mecánicos, colaboradores y el público presente. El objetivo, aseguran, es garantizar que el mayor espectáculo del karting sobre tierra pueda llevarse a cabo bajo condiciones óptimas para la competición y el disfrute de los asistentes.

De esta manera, la actividad ha sido reprogramada para el próximo fin de semana. La expectativa sigue siendo alta, ya que se espera una convocatoria masiva con protagonistas provenientes de distintos puntos del país para lo que promete ser una verdadera fiesta del deporte motor en el escenario nuevejuliense.

Finalmente, la organización informó que el proceso de inscripción se mantendrá abierto hasta el próximo lunes 11 a las 20 horas. Esta extensión busca facilitar que más competidores se sumen a una cita que, a pesar del breve retraso, mantiene su status como una de las más esperadas del calendario.