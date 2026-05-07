Mariano Navone pone primera en Roma



Llegó el momento del debut de Mariano Navone en el Masters 1000 de Roma. Lo hará frente al canadiense Denis Shapovalov, hoy número 37 del ranking ATP, un rival de juego agresivo, que viene en un proceso post lesiones tratando de reencontrarse con el nivel que lo llevó a ser protagonistas de grandes torneos del circuito. El partido está programado cerca de las 10:40, hora argentina.

Para el nuevejuliense, es la chance de seguir afianzando el buen momento que atraviesa y consolidar su juego en la gira de polvo de ladrillo, con la mira puesta en Rolando Garros.



La mano de su entrenador, Alejandro Mancini (ganador de este torneo en 1989, en una partidazo a 5 sets frente a Andre Agassi), se viene notando en los avances y logros que Navone ha realizado en estos últimos meses, con un juego que combina técnica, resistencia y una inteligencia táctica que no sólo lo ha llevado a lograr su primer titulo ATP, ascender en el ranking y, además, ser un rival de cuidado para varios nombres consagrados del circuito.

Otro canadiense espera al ganador de este encuentro: Felix Auger Aliassime, hoy 5to en el ranking. Un gran desafío para cualquiera de los dos tenistas que hoy debutarán en el Foro itálico.