Passaglia aplica el «Sí, se puede» frente a la «queja permanente»

Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás de los Arroyos, salió a romper el discurso de sus colegas bonaeresnes y afirmó que su administración no detendrá el plan de obras públicas en el distrito, independientemente del signo político que encabece los gobiernos nacional o provincial. El mandatario local atribuyó esta posibilidad a lo que describió como una gestión eficiente de los recursos municipales, marcando una diferencia con el panorama de austeridad que atraviesan otras localidades bonaerenses.

Las declaraciones de Passaglia surgen en un contexto de creciente preocupación fiscal para los municipios de la provincia de Buenos Aires. El descenso en la recaudación de tasas locales y la disminución de los fondos por coparticipación provincial han llevado a varios intendentes a alertar sobre la dificultad de sostener los servicios básicos y la infraestructura. Sin embargo, el intendente de San Nicolás sostuvo a través de sus redes sociales que los municipios tienen la capacidad de sostenerse por sí mismos si orientan su gestión hacia los resultados y evitan lo que calificó como una postura de «queja permanente».

El jefe comunal, quien lidera el espacio político local «Hechos», enfatizó que la continuidad de los trabajos en su ciudad busca mejorar la calidad de vida de los vecinos sin depender de las transferencias externas. Esta postura se distancia de los reclamos de un grupo de intendentes que prevén presentarse ante la Legislatura provincial para solicitar que una mayor parte de los fondos coparticipables sea de libre disponibilidad, permitiéndoles cubrir gastos operativos en lugar de estar sujetos exclusivamente a proyectos de infraestructura específicos.

La determinación de Passaglia resalta la brecha en las estrategias de gestión local frente a la actual coyuntura económica de Argentina. San Nicolás intenta posicionarse como un modelo de autonomía administrativa que busca blindar su agenda de desarrollo local ante la incertidumbre política y financiera que afecta al resto de la provincia, basandose en la buena gestión de los recursos propios.