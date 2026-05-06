Buena actuación de patinadoras locales en el Torneo Nacional de Posadas

Catalina Legnoverde

Posadas fue la sede de la Copa Apertura de la divisional B, una cita deportiva que reunió a la élite del patinaje nacional en las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo. Y las patinadoras Francesca Turco y Catalina Legnoverde, representantes del club El Fortín, completaron su participación tras medirse ante una masiva concurrencia de más de 1.300 atletas de diversas federaciones de todo el país.

En una competencia marcada por la alta exigencia técnica y el nivel de las ejecuciones, Francesca Turco alcanzó la decimosexta posición en la categoría Segunda Junior, enfrentándose a un total de 45 patinadoras. Por su parte, Catalina Legnoverde finalizó en el puesto 18 dentro de la categoría Promocional Mini Infantil, en la que compitieron 39 especialistas.



La delegación nuevejulinese cerró el certamen con un balance positivo, destacándose la calidad y la solidez de los programas presentados sobre la pista. Según trascendió tras la clausura del evento, ambas patinadoras lograron desarrollar actuaciones de gran nivel que les permitieron posicionarse de manera competitiva en uno de los torneos más relevantes del calendario nacional.