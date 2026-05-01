Mayo cargado de ruido de motores

El Autódromo de 9 de Julio se prepara para un mes de intensa actividad, con un calendario que promete atraer aficionados al centro de la provincia de Buenos Aires. El Automoto Club Nuevejuliense preparó una agenda que combina la destreza de las nuevas generaciones, la velocidad pura de las picadas y la nostalgia de las grandes leyendas del automovilismo nacional.



La acción en pista comienza este mismo viernes, 1 de mayo, con las jornadas de pruebas libres del Karting del Centro. Estas sesiones resultan fundamentales para los equipos que buscan la puesta a punto ideal de cara a la tercera fecha del campeonato, que se disputará formalmente entre el 9 y el 10 de mayo.

El domingo 17 en el autódromo se llevará a cabo la segunda fecha del certamen de «Drag Racing 201 metros». La jornada de picadas promete duelos de alta tensión tanto en la categoría de autos como en la de motos, siendo un espectáculo de gran atractivo para el público joven.

En el marco de las celebraciones por la Semana de Mayo, regresan las «Glorias del TC». Esta exhibición permitirá a los asistentes reencontrarse con unidades originales y réplicas detalladas de los vehículos que forjaron la mística del Turismo Carretera.



El cierre de este ciclo de competiciones tendrá lugar durante el fin de semana del 24 y 25 de mayo, coincidiendo con la festividad patria. El Turismo Promocional disputará su segunda fecha del año con un parque automotor en pleno crecimiento. Bajo el clima otoñal de la región, esta categoría será la encargada de poner el broche de oro a un mes donde el Autódromo de 9 de Julio reafirma su posición como uno de los epicentros más vibrantes para la pasión por la velocidad.