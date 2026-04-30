Petróleo optimista por Vaca Muerta

Impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta y un contexto internacional favorable, la producción de petróleo en la Argentina se encamina a marcar un máximo histórico durante 2026, según proyecciones oficiales. La secretaria de Energía, María Tettamanti, afirmó que el país alcanzará este año un nivel de producción de un millón de barriles diarios, apoyado en inversiones ya en ejecución dentro del sector hidrocarburífero. Las declaraciones se producen en un escenario global atravesado por tensiones en Medio Oriente, que empujaron al alza los precios del crudo y generaron, según la funcionaria, una ventana de oportunidad para consolidar el crecimiento energético local.



“El objetivo no es una estimación sino una meta respaldada por inversiones concretas”, sostuvo Tettamanti, quien además proyectó un horizonte de expansión aún mayor: la posibilidad de duplicar la producción hasta los dos millones de barriles diarios, siempre que se resuelvan los cuellos de botella en infraestructura, especialmente en transporte. El motor de este crecimiento es Vaca Muerta, considerada una de las principales reservas no convencionales del mundo. Desde el Gobierno destacan que su desarrollo depende en gran medida del dinamismo del sector privado, al que atribuyen la capacidad de mejorar productividad y eficiencia.En ese sentido, la funcionaria remarcó que la estabilidad de las reglas de juego es determinante para sostener el flujo de inversiones. Advirtió que eventuales señales de intervención estatal podrían afectar la llegada de capitales, en un contexto donde la previsibilidad aparece como un factor clave.

El impacto del repunte del precio internacional del petróleo también juega a favor. Para el Gobierno, el escenario externo abre una oportunidad que podría fortalecer el perfil exportador del país y mejorar el ingreso de divisas. En paralelo, el sector energético ya muestra resultados concretos. En marzo registró un superávit comercial de US$1.090 millones, el más alto para ese mes, con exportaciones que alcanzaron los US$1.235 millones y una fuerte caída en las importaciones.En el acumulado del primer trimestre, el saldo positivo ascendió a US$2.405 millones, impulsado por el crecimiento de las ventas externas y la reducción de compras al exterior.

En este marco, el oficialismo también pone el foco en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para consolidar el desarrollo del sector. Según Tettamanti, aprovechar el potencial de Vaca Muerta no solo es estratégico para la industria energética, sino también para el conjunto de la economía.