Reconocimiento a firmas locales

La Subsecretaría de Producción de la Municipalidad agasajó a un grupo de empresarios y comerciantes con más de medio siglo de trayectoria ininterrumpida en el Partido. El encuentro, que tuvo lugar en el “San Cayetano”, sirvió como reconocimiento a la labor de décadas de esfuerzo sostenido y aporte al crecimiento de la comunidad.

Las firmas que recibieron este reconocimiento oficial fueron Elordi Seguros, Juan Valinoti S.A., Cafetería Suser, Moto Técnica Moretti, Baterías Blanco y Accesorios Don Belis. Estas instituciones, muchas de ellas familiares, ha sabido permanecer de pie y activas en el entramado productivo local a pesar de los diversos contextos económicos atravesados durante los últimos cincuenta años.



Más allá del acto protocolar y la entrega de diplomas por parte de las autoridades municipales,los homenajeados compartieron anécdotas y repasaron los desafíos históricos a los que se enfrentaron, al tiempo que analizaron las inquietudes actuales que afectan al sector comercial y empresarial.