27 Abr 2026
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Reperfilame la calle

La Municipalidad de Nueve de Julio informó que continuan las tareas de reperfilado y nivelado de calles en diversos sectores de la ciudad. Actualmente se están realizando trabajos sobre las calles Santa Fe, Granada y Entre Ríos, en el sector delimitado por Compairé y Quinquela Martín.
Las cuadrillas municipales operan maquinaria pesada para corregir las irregularidades de la calzada y devolverle la estabilidad necesaria al suelo. Estos trabajos se suman a los recientemente finalizados en las calles Belgrano, Güemes y Juan B. Justo, donde se aplicaron criterios técnicos similares. Según informaron las autoridades locales, estas acciones forman parte de un programa de mantenimiento permanente diseñado para sostener la infraestructura urbana en condiciones óptimas.
De la misma manera, el municipio recomienda a los vecinos que circulen con extrema precaución en las zonas afectadas, además del estricto cumplimiento de las indicaciones del personal de obra para evitar accidentes y agilizar los tiempos de ejecución.

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