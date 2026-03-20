La Escuela de Artes y oficios de Quiroga

Marcela Del Sole es directora de la Escuela Municipal de Artes y Oficios “Miriam Disavia” de la localiad de Facundo Quiroga, y en dialogo con «Temprano para Todo» (Supernova 97.9) se refirió al inicio del nuevo ciclo educativo.

Para este año, la escuela que conduce, creada el 29 de junio de 1988, tiene los talleres tradicionales y otros como canto, mosaiquismo “y el manejo de redes porque hay gente muy interesada en promocionar su emprendimiento, promocionar su negocio. Allí tenemos una matrícula nueva y numerosa”. Sobre las condiciones del edificio expresó: “Se mantiene con el aporte de todos; con aporte de los que concurren, del municipio cuando se necesita y a veces no es fácil mantener un edificio de tantos años, pero a pesar de ello se mantiene bastante bien”.La edificación donde funciona la escuela municipal tiene la antigüedad del paso del ferrocarril a principios del siglo XX, porque fue una de las viviendas para el personal jerárquico de la empresa inglesa y es visible el estilo de construcción británico.



Para la directora, el edificio les está resultando chico por que la matrícula es nutrida “pero eso es al mismo tiempo una alegría que nos quede chico el lugar porque significa que la escuela va para adelante, no decae en la participación de la comunidad. Mi lema es que “la escuela tiene que tener las puertas abiertas para quien quiera venir o buscar un lugar para estar con gente y lograr una sociabilidad y a su vez para aprender e incorporarse a ciertos grupos con alguna capacitación. Por eso la escuela es de puertas abiertas. Ese es mi lema”.

También Marcela Del Sole resaltó que anualmente y consecutivamente se entregan entre 60 y 65 certificados. Sus palabras de cierre fueron dedicadas a la primera directora e impulsora de la escuela que lleva su nombre, Miriam Carolina Disavia y a Mariel Neira, responsable de la Universidad Popular en su momentoE de la que depende la entidad: “Ellas son nuestras mentoras y nos siguen empujando desde donde estén; también a los que trabajaron en la cooperadora, como Delia Castro y otros y otras que siempre creyeron en esto y por todos ellos la escuela sigue en pie y funcionando”.