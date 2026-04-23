Gorza: «Seguimos sin tener respuesta de lo que se hace con la plata para los caminos»

La presidente de la Federación Agraria Argentina, filial 9 de Julio, Patricia Gorza reclamó la necesidad de las obras del Salado. Para ello se referenció en el Fondo Hídrico Nacional (FHN), que es un impuesto que se recauda cada vez que se carga combustible en todo el país. Toda esa recaudación, varias veces millonaria, va al FHN que se debe usar para las grandes obras que hay que hacer en el país.

“Una de esas obras y que ha estado siempre en carpeta en los últimos 20 años es el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado de la que dependemos todos los que estamos al noroeste de la provincia de Buenos Aires”, Gorza lo dijo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) y agregó: “El Fondo Hídrico sigue recaudando todos los días cada vez que se activa el surtidor, pero son fondos que están paralizados y con este discurso de no a la obra pública terminamos en estas situaciones complejas. El famoso Nodo Bragado es una obra que no puede concluir hasta que no este terminado el dragado del Salado y toda el agua que tenemos en el Noroeste bonaerense, que va a través de canales a la Cuenca del Salado no puede agrandarse, tocarse, profundizarse, acelerarse, absolutamente nada hasta que no este hecho el Nodo Bragado. Por lo cual partidos como 9 de Julio, Carlos Casares, Carlos Tejedor, etcétera nos terminamos convirtiendo en el reservorio de agua de la provincia, en detrimento de la productividad y la vid de quienes habitan y habitamos la ruralidad. Somos una represa prácticamente. No se le da importancia, no se habla de este tema”.

Para la dirigente gremial es “un tema que todos los gobiernos tanto municipales como el gobierno de la provincia, como los legisladores, tienen que tener claridad que hay que exigirle al gobierno nacional que aplique los fondos. No le estamos pidiendo que saque una plata que no tiene de otro lado para esto. Está ahí paralizada en un plazo fijo sin bonos, un dinero de disponibilidad inmediata para las obras y estas no se ejecutan. Son esas cosas que no se entienden”.

Gorza explica la cuestión en números: “189 mil millones acumulados sin ejecutar en 2025. 343 mil millones disponibles proyectados en 2026 sin ejecutar del FHN que es el que necesitan las obras de la Cuenca del Salado para avanzar con rapidez. Mientras tanto acá nos matamos por una alcantarilla, por una retro”.

Propuesta del Consorcio Vial y la Mesa de Emergencia

Con respecto a la propuesta de Consorcio Vial presentada días atrás a la Intendente Gentile, Patricia Gorza manifestó que la entidad se encuentra en la etapa de presentación a los distintos bloques de concejales “para tratar de conformar entre el Ejecutivo y los distintos bloques un espacio de diálogo y de intercambio”.



Con respecto a algunas repercusiones por el consorcio aclaró: “Quienes estén o no estén de acuerdo con el consorcio, lo principal es que primero lean el proyecto y segundo que hablen con nosotros para ver que opinamos porque si hay algo que nos caracterizó siempre (enfatiza) cualquiera que haya participado hace un año ya en nuestras mesas de trabajo y en la Mesa de Emergencia Hídrica, sabe que la Federación Agraria tuvo siempre el foco puesto en las cuestiones sociales de la ruralidad. Fuimos de los pocos que pusimos sobre el tapete la cuestión de las escuelas rurales y la situación de los habitantes de la ruralidad, no solamente en las localidades sino en todos los trabajadores rurales que eran los que tenían que poner el cuerpo y lo van a tener que seguir poniendo durante toda esta cuestión de crisis hídrica”.

Funcionamiento y desafíos de la Mesa de Emergencia Hídrica

El martes 22 de abril se reunió por primera vez en el año el Comité de Crisis de la Mesa de Emergencia y paralelamente la cantidad de lluvia caída y la que caía en ese momento no era el marco propicio para llevarla a cabo; pero ocurrió así porque estaba pactada de antemano y muchos aprovecharon para hacer catarsis por la situación particular que vivían. Estuvieron presentes las autoridades municipales, representantes de autoridades provinciales y todos los actores de la Mesa y entidades rurales: “Fue una convocatoria muy grande -dice Gorza- pero el marco del día de ayer no era el propicio por los enojos y cuando está lloviendo así sabes lo que está pasando en los ánimos que se ponen un poco complicados. Habría que hacer un par de ajustes en la Mesa de Emergencia Hídrica para poder darle un funcionamiento más orgánico y eficiente; que quienes vayan a esas reuniones vayan con el compromiso de trabajar y no de hacer catarsis, porque deben ser reuniones ejecutivas para solucionar problemas. Después de 13 meses exactos en emergencia hídrica estamos en condiciones de que esta mesa adquiera un marco de formalidad con temario incluido y con normas que tienen que tener las mesas para que funcionen. Un marco más orgánico y más ordenado para que el trabajo sea constante en el tiempo, más cuando todos sabíamos y sabemos que el verano era una ‘ventanita’, un recreo que nos daba la emergencia, nada más. Con precipitaciones normales íbamos a estar complicados y ahora sabemos que a partir de julio tenemos un pronóstico que nos plante un fenómeno Niño intenso que puede tener eventos climáticos muy complicado. Con lo cual no podemos seguir corriendo detrás de la zanahoria, atrás del problema. Necesitamos ponernos adelante del problema y generar algún sistema de prevención y de planificación y hoy deberíamos estar discutiendo ante eventuales escenarios ¿Qué vamos a priorizar y con qué? Y eso no está pasando y es uno de los problemas que tiene esta Mesa y en general como se ha abordado la situación del agua”.

Transparencia de fondos viales y tasa rural

Finalmente, la presidenta de la filial de la Federación Agraria Argentina mencionó que en esa reunión de ayer “hay un planteo del Ejecutivo Municipal del aumento de la tasa vial, que nosotros no vamos a avalar un aumento en tanto y en cuanto sigamos sin tener respuesta con respecto a la transparencia de los recursos, que es lo que venimos pidiendo desde mayo del año pasado. El municipio en el primer trimestre del año, entre la recaudación que recibió por la tasa de red vial, más la transferencia de algunos subsidios del Ministerio de Asuntos Agrarios para los caminos, más la coparticipación de la Ley 13010, más el Fondo Compensador de caminos rurales, más la descentralización tributaria del inmobiliario rural de libre disponibilidad recaudó 1000 (mil) millones de pesos. Necesitamos que nos expliquen como lo usaron. Estamos hablando de recursos que están destinados pura y exclusivamente a los caminos rurales. Necesitamos empezar a hablar en serio de la transparencia del recurso”.