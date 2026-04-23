Duras críticas de la Rural a la gestión vial

La red de caminos rurales del partido de Nueve de Julio atraviesa una situación crítica que amenaza con paralizar la actividad logística en el inicio de la campaña de maíz y soja. La Sociedad Rural local denunció falta de planificación y una respuesta institucional insuficiente frente al deterioro de las vías de comunicación, esenciales para el traslado de la producción.

El malestar del sector agropecuario se profundizó este martes tras una nueva convocatoria del Municipio a la Mesa de Emergencia Hídrica, un espacio de trabajo que permanecía inactivo desde hacía más de 70 días. Según los representantes de la entidad ruralista, la reunión expuso una preocupante desconexión entre los informes oficiales y la realidad del territorio. Mientras las autoridades presentaron planes de trabajo a futuro, los productores alertaron que el 70% de los caminos ya se encuentran en mal estado, una cifra que agrava el escenario heredado del año anterior.

La capacidad operativa del municipio también ha quedado bajo la lupa. Se ha señalado que las tareas actuales se ejecutan con apenas tres máquinas, un despliegue que resulta insuficiente para cubrir la vasta extensión de la red vial afectada. Desde la Sociedad Rural afirman que existe una discrepancia marcada entre los informes de trabajos realizados y la nula intervención constatada en el terreno, lo que ha agotado la paciencia de un sector que viene solicitando un mantenimiento intensivo desde hace más de cuatro meses sin obtener soluciones concretas.

La problemática se extiende a la esfera provincial, donde el Ministerio de Desarrollo Agrario y las áreas de Vialidad e Hidráulica enfrentan reclamos por obras de infraestructura largamente postergadas. El comunicado marca como particularmente crítica la situación de los canales San Emilio Sur y El Gato, fundamentales para el escurrimiento hídrico de la región. Pese a que existían compromisos para incluir estas reparaciones en el presupuesto de 2025, la falta de avances y la ausencia de una estrategia coordinada mantienen en vilo a una cadena de servicios que exige decisiones urgentes antes de que el impacto climático y la falta de gestión tornen intransitables las arterias rurales.