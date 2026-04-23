«Haz lo que yo digo, no lo que yo hago 5»



De los mismos autores de “Abandonados” (dos vehiculos oficiales librados a su suerte en Agustin Alvarez casi Rio Negro), “Estacioname la pala” (una pala con retro estacionada en la calle Santa Fe durante casi una semana), “La tiro donde quiero” de la basura en el corralón municipal y “Sin patente” (sobre dos vehiculos oficiales,de la secretaria de Obras y servicios Publicos, circulando sin patente o con la misma rota) ahora llega “Embarrados”, una nueva aventura de la saga “Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”. Esta vez, el escenario es la ruralidad.

Las peripecias de un camión municipal cargado con tubos de cemento + carretón + máquina pala/retro circulando lunes pasado, plena lluvia, en el cruce del camino de la Virgen y el acceso a la ruta 5, es decir, donde se encuentra el CEPT 15 El Chajá. El camión, con el carretón y los tubos, fue hasta la zona a buscar la pala. Por supuesto, se encajó. La imagen no pasó inadvertida para los vecinos de la zona.



Es, minimamente, pintoresca la situación porque, al mismo tiempo, y como ocurre habitualmente luego de una lluvia intensa, el Municipio, el mismísimo dueño de todos esos vehículos, emite en el día de ayer un comunicado que dice textualmente:

“La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicita a productores agropecuarios, acopiadores, transportistas y vecinos en general, recordar y respetar las ordenanzas vigentes respecto de la prohibición de circulación por caminos rurales con cargas, por espacio de 48 horas posteriores a las lluvias, así como la cumplimentación de las disposiciones vigentes respecto de la capacidad de cargas. Cabe destacar que, de no cumplirse con estas disposiciones, se aplicarán las multas y sanciones previstas en las Ordenanzas, llevándose a cabo en este sentido exhaustivos controles en diferentes puntos del distrito, de manera rotativa y aleatoria”.

Y entonces? Al igual que en los casos anteriores, quien hace la ley, la infringe. Y asi refuerza el concepto de “con qué autoridad me exigis que cumpla tus ordenanzas si vos no las cumplis”. Además de certificar algo que, a esta altura y con todos estos ejemplos (que, paradójicamente, están a la vista de todos, a plena luz del día, en la via pública) es la falta de orden interno, la clara impunidad y la capacidad de autoflajelación pública que tanto parece gustarle a esta administración. Es una historia de película. Lo que, a esta altura, no esta claro si es para reir o para llorar.

