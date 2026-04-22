Cuenta regresiva para los 7 y 21K de 9 de Julio

Falta poco. Tan sólo cinco días para la séptima edición de la Carrera de 9 de Julio, una cita cada vez más convocante para los amantes del running. Héctor Benítez conforma, junto con Leandro Moretti y José Ramírez, el triunvirato que tiene a cargo la organización de este gran evento deportivo, y estuvo en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) detallando los últimos preparativos.

Benítez cuenta que “ya hay 800 inscriptos, pero hay tiempo hasta el jueves a la noche. La idea es igualar o superar los 900 participantes del año pasado. Quedan pocas remeras”. Avisa que la remera es un nuevo modelo y el kit, esta vez, va a venir “recargado, con sorpresas”. Una de las novedades para esta séptima edición es la promoción para alumnos de secundaria, un 2×1 a la hora de inscribirse para los 7 kilómetros, certificando colegio y año.



Como es habitual, la carrera es el domingo, pero las actividades comienzan el sábado, “con carreras para personas con discapacidad frente a la Municipalidad y, para los más chicos, otra que va consistir en una vuelta alrededor de la plaza Belgrano”. También agregó que “ya es una carrera que está en el calendario anual de los runners y se espera gente de distintos lugares lo cual va a generar un movimiento que a la ciudad le viene muy bien”.

Y pidió que los vecinos acompañen la fiesta desde cualquier punto del trayecto de los 21 o en el de los 7 kilómetros. “Es muy lindo cuando corres sentir el aliento de los espectadores”, recuerda «Yuyo» que ya la ha corrido pero que su función dentro de la organización ya no le permite estar “en los dos lados del mostrador”. Pero, como las ediciones anteriores, está todo listo para que sea una fiesta.