Mirko Pardo: «Es momento de autocrítica»

Mirko Pardo, presidente de La Niña paso por Supernova Deportivo para comentar cómo vivió la perdida de la categoria del club al cual preside. Habiendo conseguido el ascenso en la temporada 2022/2023 como jugador, el pasado fin de semana Mirko vio la otra cara de la moneda. En un trabajo diario que, tal como el aclara, no es para nada fácil, esta vez le toco ver, desde su rol dirigencial, como el tricolor descendía a la B para disputar el próximo año el torneo de ascenso.

Segun Mirko, este traspié se da tras una seguidilla de malas decisiones. Al comienzo del campeonato y luego de haber quedado el club acéfalo, fue él quien, junto a un reducido grupo de personas, se cargó el club al hombro para intentar pelear la permanencia en la categoria.



Bien en claro deja, «es momento de hacer autocritica puertas adentro y pensar en hacer pie desde todos los aspectos: futbolísticos, dirigenciales, la conformacion de la plantilla«. También hace fuerte hincapié en un punto que, para un club de pueblo, es fundamental como lo es la participación de la gente, del hincha, para poder sacar adelante las distintas funciones y responsabilidades que conlleva abrir una cancha fin de semana tras fin de semana.