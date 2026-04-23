Trabajos de bacheo y mantenimiento de desagües





La Municipalidad mantiene un despliegue técnico en puntos estratégicos del centro y la periferia para mitigar el deterioro vial y optimizar el sistema de drenaje local. En el casco céntrico, los equipos operativos se han concentrado en la intersección de las calles San Martín y Robbio. Durante la jornada de hoy, las cuadrillas procedieron al vertido de hormigón en diversos paños de la calzada que presentaban hundimientos y elevaciones críticas. Estas anomalías, según fuentes municipales, representaban un riesgo para la seguridad vial y dificultaban la fluidez del tránsito. Debido a la naturaleza de los trabajos, las autoridades han solicitado a los conductores extremar la precaución al circular por la zona, dado que el flujo vehicular permanecerá restringido hasta que el material alcance el fraguado necesario.

Simultáneamente, se intensificaron las labores de saneamiento tras la tormenta de los útlimos días. El foco de atención se sitúa actualmente en el canal paralelo a la calle Mariano Moreno, en las inmediaciones del acceso Presidente Perón. Las tareas de mantenimiento en este sector incluyen la remoción de sedimentos, vegetación y residuos acumulados que obstruían el cauce. Esta intervención busca garantizar un escurrimiento eficiente del agua y prevenir posibles anegamientos en los barrios circundantes ante futuros eventos climatológicos. El Ejecutivo municipal confirmó que este plan de limpieza se extenderá a otros puntos críticos de la ciudad, siguiendo un cronograma de prioridades que atiende especialmente a las zonas más vulnerables tras el temporal.