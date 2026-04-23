Sólido debut de Mariano Navone en Madrid

Mariano Navone reafirmó que la Caja Mágica, el estadio donde se disputa el Mutua Madrid Open, lo hace sentir cómodo. Y así se lo notó en el debut de este Master 1000 tras superar al portugués Nuno Borges por 6/3 y 6/4 en un partido que vuelve a mostrar el muy buen presente del nuevejuliense.

Desde el inicio, Navone impuso sus condiciones con agresividad y así le permitió sacar una ventaja temprana, quebrando el saque de Borges en dos ocasiones para ponerse con un cómodo 5-1. El portugués intentó una reacción cuando el argentino servía para cerrar el set, pero la solvencia de Navone terminó imponiéndose, sellando así el primer set tras aprovechar una devolución ancha de su rival.



El segundo set fue un trámite más parejo, con ambos tenistas sosteniendo sus saques con mayor autoridad. Pero la solidéz de fondo de Navone fue determinante para neutralizar el ímpetu del portugués. En el tramo final, un quiebre decisivo permitió al argentino inclinar la balanza a su favor y cerrar el partido sin necesidad de un tercer set.

Esta es la tercera vez consecutiva que Navone logra superar la primera ronda en la capital española, consolidando su presente. Su próximo desafío, sin embargo, eleva considerablemente la exigencia. El nuevejuliense se medirá el sábado en horario a definir con el alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, en un duelo que pondrá a prueba sus aspiraciones de seguir escalando en la élite del tenis mundial.