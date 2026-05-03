El Bolillero semanal de EXTRA

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas para marcar algunos temas que dejó la semana

Bolilla de permanencia

La situación de los caminos rurales tiene un escenario de duración superior al año. Se debate, se reclama, se protesta, se hace catarsis a través de las redes y en reuniones de mesas agropecuarias. Se proponen soluciones que no terminan concretándose y en el mientras tanto se forman entidades gremiales para encauzar esos reclamos. ¿Cuánto se ha hablado, escrito y fotografiados sobre el estado de esos caminos? Si fuera una película -desgraciadamente no lo es- sería un éxito de taquilla que permanece en cartelera superando todos los récords. Si fuera un libro sería un best seller, ese producto cultural que alcanza un éxito comercial masivo y rápido, destacando en las listas de los más vendidos. Pero tampoco lo es. Es el talón de Aquiles de este gobierno y de otros 16 -por lo menos- que tienen sobre sí la acción judicial de productores que hartos de la falta de soluciones decidieron pasar a la acción directa de la faena legal. Se está buscando en esos otros distritos, de distinto pelaje político, que cada quién presente planes de obras realizados y, fundamentalmente, a realizar, que se transparenten los recursos usados y, en algunos casos, la devolución de lo aportado. La permanencia del problema ya superó un límite de tiempo tolerable a pesar de las múltiples advertencias.

Bolilla Indirecta

La carta que dirigió la Sociedad Rural de 9 de Julio a la intendenta municipal manifestándole “la situación de extrema gravedad que nuevamente atraviesa la red de caminos rurales de este partido, la cual compromete severamente el inicio de la campaña de cosecha en curso y condiciona el ciclo productivo 2026/2027. En el presente momento, el 70% de los caminos rurales se encuentra intransitable, imposibilitando el normal movimiento de maquinaria, insumos y producción. Esta condición, agravada por los pronósticos climáticos emitidos, determina que la superficie productiva del ciclo 2026/2027 sea igual o inferior a la de la campaña anterior, con el consiguiente perjuicio económico para los productores y para la comunidad en general del distrito”, parece ser un dardo concreto al nuevo secretario de Obras y Servicios Públicos, Cristian Poggi, segundo de Boufflet antes. Si bien Poggi está desde marzo en el cargo y ya venía ocupando la dependencia más sensible por estos tiempos, su ubicación en el cargo ante la negativa de otros a los que les fue ofrecido, lo coloca en un lugar donde la tolerancia no está invitada y esta carta se parece a una ‘bienvenida’ poco amable para con el nuevo encargado de la cartera.

Bolilla epistolar

“Dos cartas iguales escribí en la noche …” decía José Pedroni, el poeta santafesino en la Novena Luna de su Lunario Santo sobre la Maternidad. Las dos cartas de las que hablamos no tienen nada de ternura, todo lo contrario. Son las que hizo públicas la Sociedad Rural de 9 de Julio; una la ya comentada a la intendenta municipal (Bolilla Indirecta) y la otra dirigida a las autoridades de la Dirección Provincial de Hidráulica, en la que SR9 conjuntamente con los Referentes de Cuarteles del distrito de 9 de Julio, solicitan el reemplazo de quien actualmente está al frente del Departamento II, Sede 9 de Julio. Allí, dicen: “solicitamos formalmente el reemplazo inmediato del Ingeniero Nicolás Battistela por una persona competente en el área, en su carácter de representante del Departamento Zona II, Sede 9 de Julio”.

La entidad fundamenta su pedido en una gestión que califica de ineficiente, señalando que la falta de mantenimiento técnico y la ausencia de regularización de las obras hídricas desde 1990 fueron factores determinantes en las graves inundaciones sufridas el año pasado.

Bolilla de intriga

Habida cuenta de los inconvenientes severos en caminos del partido que afectan a la comunicación de pueblos, parajes y trabajadores en general, los situación salarial de los trabajadores municipales que recurrentemente están negociando -a través de sus representantes gremiales- los aumentos de sus ya de por sí magros salarios, y un sinfín de cuestiones que solo recogen críticas y protestas, vale preguntarse ¿habrá interesados en presentarse a la contienda electoral de 2027 para renovar el Concejo Deliberante y sobre todo el cargo mayor, intendente del distrito? Seguramente sí lo habrá, pero quienes sean ellos/ellas ¿estarán en condiciones de modificar el estado de cosas’. Se sugiere una meditación concienzuda de la situación.

Bolilla de reconocimiento

El director de la Escuela Secundaria n °8 ‘General José de San Martín’ fue muy claro al reconocer la labor de la cooperadora del establecimiento en su labor constante de apoyo a la tarea de docentes y personal auxiliar. Martín Guaragna resaltó especialmente la actuación de los cooperadores en la concreción de la obra de gas que había dado lugar a tantas idas y vueltas. También tuvieron su reconocimiento la Inspectora jefa Distrital, Gabriela Tiani y Valeria Maidana, presidenta del Consejo Escolar.

Bolilla de movilidad

La jefatura de ANSES de 9 de Julio ha informado que, vistas las numerosas solicitudes recibidas desde distintas localidades del partido por vecinos solicitando la presencia en ellas de agentes de la oficina central, se organizó un cronograma de visitas a las mismas que amplía el diagrama anterior de puntos fijos (Quiroga, Dudignac y Patricios) sumando este mes a Carlos María Naón y La Niña (lunes 11 de mayo); 12 de Octubre y Morea (lunes 18 de mayo) y French (martes 26 de mayo). El objetivos de acercar los servicios solicitados a vecinos que por razones de distancia o dificultades de traslado no pueden tenerlos podrá cumplirse en esas jornadas para trámites, consultas y gestiones, todas relacionadas con las prestaciones y programas del ANSES.

Los horarios y puntos de atención de las localidades mencionadas donde se hará presente la oficina móvil será anunciado en los próximos días.

Bolilla de escasez

El ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak advirtió por la escasez de vacunas antigripales, detallando que “después de semanas de faltantes, el Gobierno Nacional envió una parte de las vacunas antigripales adeudadas. Llegaron dosis, pero no todas” dijo el ministro “y esto no resuelve el problema de fondo”. Como dato, no es la primera vez que la provincia reclama por este problema, ya que anteriormente lo había hecho por las demoras en la provisión de nueve vacunas, varias de ellas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación que son obligatorias. También Kreplak detalló que vacunas serán regularizadas en su provisión para mayo, cuales serán cubiertas en forma provisoria por la provincia y cuáles se encuentran faltantes sin fecha de regularización. En 9 de Julio no se han detectado situaciones de faltantes.

Bolilla de acuerdo

La adjudicación del Club Atlético Naón de la primera fase del torneo de la Liga Nuevejuliense de fútbol, puso en acuerdo unánime a la comunidad futbolística de 9 de Julio. Es que todos se preguntan por igual como un torneo tan largo (22 fechas) no otorga un título de campeón como correspondería. El intríngulis -que no sería tal si se modifica la cuestión- solo podrá ser resuelto desde l propia Liga a través de los representantes de los clubes. ¿Habrá campeón con posterioridad como ocurrió con Rosario Central en el futbol profesional? Por lo pronto comenzó la segunda fase. Si Naón repite la conquista será el campeón. Si es otro el triunfador, habrá final para saberlo.