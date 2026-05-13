Palacios: «Es urgente reformular el ejecutivo municipal, reducir cargos políticos y profesionalizar la gestión»

El radicalismo logró evitar las elecciones del 7 de junio con un entendimiento de todas sus líneas internas. Así ocurrió en la ciudad de La Plata y también en 9 de Julio. Todo se logró sobre el borde del vencimiento del plazo legal, el viernes 8 de mayo y la presidencia quedó para Emilio Balbín, del sector del senador nacional Maximiliano Abad. El nuevo presidente es nieto del histórico líder radical Ricardo Balbín.

El acuerdo del radicalismo bonaerenses logró poner en sintonía a sus líneas internas y evitó recurrir a las urnas para definir su nueva conducción.

Otro tanto ocurrió en 9 de Julio, donde la presidencia del comité distrital estará a cargo de Juan Pablo Mondelli y la vicepresidencia de Ana Gargano, ambos pertenecientes al sector de «Nacho» Palacios que responde en el orden nacional a la línea ‘Evolución’ de Martín Losteau y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Palacios, en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9), contó detalles de esa nueva conformación del comité local y de Diego Spinetta que será el convencional provincial elegido para representar al distrito de 9 de Julio.

En ese contexto, con los acuerdos alcanzados, el objetivo del radicalismo bonaerense es mostrar orden interno y empezar una nueva etapa en medio de una profunda discusión sobre el futuro del partido donde lo principal apunta a reconstruir una identidad propia para evitar que la histórica representación de la UCR termine diluyéndose dentro del escenario político argentino.

“Logramos la unidad en la UCR tanto a nivel provincial como local, integrando todos los sectores y eligiendo una conducción de consenso encabezada por Juan Pablo Mondelli, una persona de diálogo y trayectoria. La unidad fue positiva y necesaria para fortalecer el rol del radicalismo de cara al 2027, visibilizar nuestros cuadros y construir mayorías en un contexto de polarización nacional. El desafío es que todos los radicales se sientan representados y que el partido tenga una conducción clara, sin divisiones, para poder cambiarle la vida a los vecinos de 9 de Julio”, dijo Palacios sintetizando el objetivo claro de recuperar la intendencia.

Y agregó: “El radicalismo debe liderar una propuesta amplia, no ser furgón de cola como en Juntos por el Cambio. Tenemos identidad propia y no coincidimos con el PRO, especialmente a nivel local. Queremos representar a los nuevejulienses que no se sienten identificados con los extremos de la grieta. Estamos preparados para gobernar, contamos con cuadros formados y profesionales, y buscamos soluciones reales a los problemas del municipio: déficit creciente, servicios públicos deficientes, estructura estatal sobredimensionada y mal uso de fondos. para mejorar la calidad de vida en 9 de Julio”.