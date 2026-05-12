Emiliana Chávez y la lucha por justicia para «Tingo»

La abogada Emiliana Chávez, apoderada de la familia de Matías Inveninato, amplió lo expresado en la Carta Abierta publicada en este medio. Lo hizo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). La doctora Chávez manifestó que: “Acompaño a la familia de Matías Inveninato como su apoderada porque ellos no pueden afrontar públicamente esta tragedia. Soy amiga cercana de la familia y viví el dolor desde el primer momento. Matías fue atropellado y abandonado por Colona y Juárez, (ambos oriundos de San Cayetano en la provincia de Buenos Aires) quienes huyeron y ocultaron pruebas. La familia busca justicia y yo estoy aquí para ser su voz y asegurar que la verdad se sepa”.

También aclaró: “Para que la comunidad sepa o recuerde qué es lo que pasó el 17 de septiembre del 2023, alrededor de las 6 y media de la mañana: en el acceso de la localidad de French, Matías, que era un empleado de comercio, tenía 37 años, sus amigos lo llamaban ‘Tingo’, era muy conocido por ese sobrenombre. Fue atropellado por una camioneta Ford Eco Sport que iba conducida por Francisco Alberto Colona. Colona no era el dueño, del vehículo. El dueño del vehículo era Juárez, que iba como acompañante, Matías falleció, pero lo que vino después, fue lo más lo doloroso, porque esa madrugada, Colona y su amigo Juan Carlos Juárez, el dueño del vehículo venían de una fiesta en Dudignac, estaban alcoholizados; testigos los vieron en estado de ebriedad, consultando incluso por dónde podían conseguir comida, esto está en la causa penal. Y alrededor de las 6 y media de la mañana, en el acceso de French, que se pudo comprobar por pericias, que es una zona de escaso tránsito, de buena visibilidad, que la calzada estaba seca, lo atropella a Matías. Y que ya había buena visibilidad justamente por el horario. La realidad es que costó encontrar a ambos porque se fugaron, lo abandonaron, No tuvieron el gesto de llamar a un 9 11, de quedarse, de esperar. La policía científica encontró en el lugar restos del vehículo. Entre ellos, un cobertor de óptica del faro antiniebla de la Ford Eco Sport modelo 2017, y una varilla de limpia parabrisas, y el teléfono celular de Matías. La óptica del faro antiniebla tiene un número de serie, lo que permitió enseguida poder saber cuál había sido el vehículo».

Matías «Tingo» Inveninato

A raíz de la conducta de los imputados la apoderada de la familia Inveninato expresó: “Lo que hicieron fue regresar a Dudignac y darse a la fuga hasta San Cayetano, haciéndolo por caminos alternativos para no ser detectados, donde ocultaron el vehículo en el garaje de la casa de Juárez, en San Cayetano. Y ahí es donde montaron una farsa. Le dijeron a este tercer amigo, que habían chocado un chancho. A este tercero le expresan ‘que se habían mandado una macana’; el testigo declara, que los encontró asustados y nerviosos, y que habían chocado un chancho. Y dadas las condiciones del vehículo, necesitaban irse lo antes posible a San Cayetano”.

A partir de ello Chávez describe la rapidez de la actuación investigativa de la policía: “La verdad que esto se hizo público, se mediatizó, porque la familia enseguida, amigos y toda la gente que los conocíamos, empezamos a solicitar información. Fueron horas, días de estar sin dormir, esperando recibir algún tipo de información que pudiera dar cuenta de quiénes habían sido. Y, por suerte, la investigación fue realmente muy rápida”.

Está claro, tal como lo describe la apoderada de la familia de la víctima, que después de atropellar a Matías, en vez de ayudar, los responsables huyeron, recogieron a un amigo en Dudignac y ocultaron el auto en San Cayetano, mintiendo sobre lo ocurrido. La investigación fue rápida gracias a cámaras y registros telefónicos, confirmando su presencia en el lugar del hecho. Emiliana agrega que “el conductor está imputado por homicidio culposo agravado, el acompañante por encubrimiento, y el tercer amigo solo como testigo, aunque su relato es poco creíble. Ambos imputados están en libertad; las penas son bajas y hay frustración por la falta de justicia y la revictimización de la familia. El juicio oral fue postergado por demoras judiciales y seguimos esperando nueva fecha”.