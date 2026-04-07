Un nuevo gran paso para la humanidad

El lunes 6 de abril de 2026, quedó como un día hitórico para la humanidad la cápsula Orión de la misión Artemis II completó con éxito su maniobra más crítica al sobrevolar la cara oculta de la Luna, marcando el punto más lejano al que ha llegado una tripulación humana en la historia de la exploración espacial.

El silencio radial y el récord de distancia

A las 19:44 (hora argentina), la nave se adentró en la zona de sombra de comunicaciones al pasar por detrás del horizonte lunar. Durante aproximadamente 40 minutos, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen operaron en un aislamiento absoluto del centro de control en Houston. Fue en este lapso de silencio cuando la misión batió el récord establecido por el Apolo 13 en 1970, alcanzando una distancia máxima de 406.771 kilómetros de la Tierra.





Durante el sobrevuelo, la tripulación pudo observar directamente la Cuenca Orientale y otros accidentes geográficos de la cara oculta que permanecen invisibles desde nuestro planeta. Según los primeros reportes tras recuperar la señal, los astronautas realizaron observaciones detalladas de la textura y el color del regolito lunar, información que resultará vital para el diseño de futuras infraestructuras permanentes en la superficie.

Además del valor científico de la observación geológica, la tripulación fue testigo de un fenómeno astronómico sin precedentes para el ojo humano: un eclipse solar total observado desde las proximidades de la Luna. Mientras la Tierra quedaba oculta tras el disco lunar para los observadores terrestres, los astronautas pudieron ver la corona solar desde una perspectiva única en el espacio profundo, un evento que duró cerca de una hora y que Christina Koch describió como un recordatorio de la fragilidad de nuestro hogar al restablecerse el contacto radial.

Empieza el regreso

Tras completar la asistencia gravitatoria de la Luna, la Orión ha iniciado formalmente su viaje de regreso a casa. La nave se encuentra ahora en una trayectoria de «retorno libre», aprovechando la propia gravedad lunar para impulsarse hacia la Tierra sin necesidad de realizar grandes maniobras de propulsión adicionales.

Los próximos pasos se centrarán en la monitorización de los sistemas de soporte vital y la preparación para la fase más intensa de la misión: la reentrada atmosférica. Se espera que la cápsula impacte de manera controlada en las aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, el próximo viernes 10 de abril de 2026. Este amerizaje pondrá fin a una expedición de diez días que sienta las bases definitivas para Artemis III, la misión que llevará a la primera mujer y al próximo hombre a caminar sobre el suelo lunar



