La Artemis II rumbo a la Luna

La histórica travesía de la cápsula Orion, que marca el regreso de la humanidad a las cercanías lunares tras más de medio siglo, avanza este viernes 3 de abril con una precisión que ha sorprendido incluso a los controladores de vuelo en Houston. A las 21:00 hora argentina, la nave se desplazaba por el espacio profundo tras haber completado con éxito la maniobra de inyección translunar (TLI), el encendido de motor que la liberó definitivamente de la gravedad terrestre para colocarla en una trayectoria de retorno libre hacia nuestro satélite natural.

La tripulación, compuesta por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, ha compartido durante la jornada las primeras imágenes de alta resolución de la Tierra. Las fotografías, capturadas a más de 120.000 kilómetros de distancia, muestran al planeta como una creciente azulada, permitiendo incluso la observación de auroras boreales desde una perspectiva privilegiada. Según los reportes del Centro Espacial Johnson, los cuatro tripulantes se encuentran en excelente estado de salud y han dedicado las últimas horas a validar los sistemas de soporte vital y a realizar pruebas de navegación óptica.

A pesar del éxito general, la misión no ha estado exenta de desafíos técnicos menores. Durante el jueves, el equipo tuvo que lidiar con un inconveniente en el sistema de gestión de residuos de la cápsula, específicamente un fallo en un ventilador del sanitario que requirió la intervención directa de los astronautas siguiendo instrucciones de tierra. No obstante, la NASA confirmó que el problema ha sido estabilizado y no compromete la seguridad de la tripulación ni los objetivos científicos del viaje.

La trayectoria actual es tan exacta que el control de misión decidió cancelar la primera corrección de rumbo prevista para hoy, al considerar que la nave se encuentra en el corredor de vuelo óptimo. Se espera que Artemis II continúe su alejamiento de la Tierra hasta alcanzar el punto de máxima distancia el próximo lunes 6 de abril, momento en el que realizará un sobrevuelo histórico por la cara oculta de la Luna. Este hito no solo batirá récords de distancia para una nave tripulada, sino que servirá como la prueba definitiva antes de que futuras misiones intenten un descenso en el polo sur lunar.