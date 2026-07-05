«La Visita», novedosa propuesta teatral de «La Posta»

Talentosa, siempre con esa gran sonrisa, Luna Cano está también algo ansiosa y muy contenta. Se le nota, motivos no le faltan. Su proyecto cultural, La Posta, está celebrando los cinco años desde que se puso en marcha. Y que mejor para la gente de teatro que celebrar actuando. Y así será, pero de una manera especial, casi gourmet.

Mezcla de visita guiada y puesta en escena, el viernes 10 y el domingo 12 , con todo el Teatro Rossini como escenario, Luna y su grupo estrenarán «La visita», una suerte de performance actoral con las entrañas, rincones y espacios del mítico teatro local como escenario.

Para contar sobre esta innovadora propuesta, Luna estuvo en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) junto con Juan Segundo Riva, parte de «La Posta».

Alli explicaron la intención de proponer una puesta en escena y, a la vez, un recorrido por el Rossini para ir desentrañando su rica historia. Casi 13 actores y actríces estarán repartidos en distintos puntos del teatro mientras el público recorre cada «posta» de la historia en una suerte de via crucis teatral. Por su formato cada función será para no más de 35 personas. Aclaran, a viva voz, que «el público no va a actuar, que vayan tranquilos. en eso somos muy egoistas! Actuamos nosotros«. Dos funciones el viernes 10 (21 y 22:30) y otras dos el domingo 12 (19 y 20:30).