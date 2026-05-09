Enorme triunfo de Navone en Roma



Notable victoria de Mariano Navone frente a Felix Auger Aliassime, actual número 5 del mundo, y segundo canadiense al hilo que el nuevejuliense despide de esta edición del Masters 1000 de Roma. En el debut lo habia hecho con Denis Shapovalov. La de hoy fue su primera victoria frente a un top 10 y la segunda frente Auger Aliassime a quien ya habia derrotado en el ATP de Munich el año pasado.

En un partido muy disputado, Navone dio batalla y estiró su gran momento en sets corridos definidos ambos en el tie-break, 7-4 en el primero y el segundo 7-5.

Auger Aliassime desplegó todas sus armas pero se encontró con un Navone con hambre y mucha confianza, producto del muy buen presente que viene disfrutando desde que Alberto Mancini se convirtió en su coach. El canadiense sintió el esfuerzo y terminó lesionado, tanto que no pudo acercarse a la red a saludar a su rival una vez finalizado el encuentro. Mariano, fiel a su estilo simple y descontracturado, cruzó la cancha para saludarlo.

Con este triunfo frente a un top 5, el nuevejuliense no solo escalará en el ranking sino que sigue firme y muy entonado en el torneo esperando al ganador del partido entre el serbio Hamad Medjedovic y el brasileño Joao Fonseca.