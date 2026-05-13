Londres tendrá su primer museo oficial de The Beatles en Savile Row

Apple Corps Ltd anunció la apertura de «The Beatles at 3 Savile Row», la primera experiencia oficial para seguidores de la banda en el centro de Londres. El proyecto transformará el emblemático edificio de Mayfair, antigua sede de su compañía y escenario de la última aparición pública de The Beatles, en un centro cultural de siete plantas.

La noticia generó una enorme expectación entre los aficionados, ya que hasta ahora los principales museos dedicados al grupo se concentraban en su ciudad natal, Liverpool. El nuevo espacio permitirá a los visitantes acceder a la azotea donde, el 30 de enero de 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr sorprendieron al mundo con un concierto improvisado que fue interrumpido por la policía.



Paul McCartney ha calificado la iniciativa como una «idea fantástica», destacando que muchos turistas visitan lugares como Abbey Road pero solo pueden verlos desde el exterior. «Es un viaje increíble volver a Savile Row y recordar tantos momentos especiales. Los planes son realmente impresionantes y estoy emocionado de que la gente pueda verlo«, afirmó el músico. Por su parte, Ringo Starr resumió su sentir de forma sencilla: «Es como volver a casa«.

El museo, cuya inauguración está prevista para 2027, ofrecerá un recorrido inmersivo que incluye una recreación exacta del estudio de grabación en el sótano donde se gestó el álbum «Let It Be». Además, se exhibirá material inédito proveniente de los archivos de Apple Corps y exposiciones rotativas que explorarán la influencia del grupo en la cultura popular.



Ubicado en una calle famosa por sus sastrerías tradicionales, el número 3 de Savile Row es un lugar de peregrinación constante para los seguidores. El nuevo museo no solo busca preservar la historia musical del Reino Unido, sino también ofrecer una alternativa oficial y organizada a los miles de personas que diariamente acuden al edificio para fotografiarse frente a su fachada.

Las autoridades británicas han dado la bienvenida al proyecto, subrayando que esta «máquina del tiempo» permitirá a nuevas generaciones experimentar de cerca la atmósfera de los últimos años de la banda. Los interesados ya pueden registrarse en el sitio web oficial de The Beatles para recibir información sobre la preventa de entradas de lo que promete ser uno de los hitos turísticos de la década en Londres.