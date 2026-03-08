Gustavo Grobocopatel: «Hay que desarrollar el pensamiento artístico»

Por Juan M. Jara



Alguna vez, en pleno apogeo de su reinado sojero, Gustavo Grobocopatel se autodefinió como un “músico que tiene como hobby ser empresario”. Convocado para hablar de la propuesta artistica preparada desde la Sociedad Isrelita de Carlos Casares, estuvo dialogando en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9), y explicó que aquelló habia sido “una provocación” porque “uno tiende a dividir la personalidad y uno es uno con sus particularidades”. Agregó que “tuve la posibilidad de desarrollar una carrera empresarial y al mismo tiempo una carrera musical. Lo hice en paralelo, soy empresario porque tengo pensamiento artistico y el ser empresario me ayudó en cómo encarar la carrera como músico”.

Su relación con la música no tiene su origen en las posibilidades y el mundo que se le abrió desde su activida empresarial. Por el contrario, fue previa, desde la infancia, desde lo familiar: ”Tuve la suerte de estar acompañado de grandes músicos, de tener una maestra fantástica de música y de tener a un compañero especial como Héctor Llanos, con quién tuvimos el Trio Cruz del Sur por más de 25 años. Este camino me llevo a conocer muchos músicos, mucha gente muy talentosa y me estimuló y pude aprender mucho”.



Trío cruz del Sur

Desde hace unos años, la Sociedad Israelita de Carlos Casares tiene una propuesta cultural anual con una grilla que combina talento joven y consagrados, de géneros distintos. La sede es el Teatro Bristol, una joya aquitectónica en perfecto estado y con condiciones ideales para albergar esta propuesta. Al respecto, Gustavo cuenta que “la Sociedad Israelita, como muchas instituciones de nuestros antepasadas, han hecho grandes teatros. Hoy tenemos un teatro (el Bristol) con una acústica increible”. El teatro Bristol fue reacondicionado con un sistema de sonido y luces de primera categoria, tiene una capacidad para 250 personas. Consultaron con especialista de acústica del teatro Colón quienes diejron que no tocasen nada, que tenia unas condiciones ideales.



Sala del teatro Bristol



La propuesta nació hace cuatro años cuando “una camada de jóvenes descendientes de aquellos pioneros judios, decidieron poner en valor ese edificio y darle vida, generando un movimiento cultural basado en una Escuela de canto coral para niños y adultos, que está muy activa, y un ciclo de conciertos a lo largo del año. Me pidieron, por ser más del palo artistico, que sea una suerte de director artístico o curador de esos programas”. El objetivo es la calidad mezclada con la diversidad. Y está abierta no solo para los casarenses sino para toda la región. El ciclo 2026 arranca el 28 de marzo con Julia Zenko y el Trío Tangoloco y, para el resto del año hay sombres como Lito Nebbia, Leo Masliah, la orquesta Juan de Dios Filiberto, entre otros artistas de diversos generos. “Es importante no verlos como conciertos individuales sino como un ciclo, porque toidos tiene algo para agregar en la formacion de cada uno”, resalta Gustavo, y abre la invitación; “Que la gente participe”.

Casares tien un vinculo muy fuerte con la cultura. Los eventos del ámbito privado, como esta propuesta de la Sociedad Israelita, se complementan con el ciclo de Jazz y Música Urbana que se organiza desde hace cuatro años desde Cultura del municipio y por donde pasaron excelentisimos músicos del genero. Al respecto, el cantante lírico dice que “hay que hacer un esfuerzo paras tener la actividad cultural, sobre todo después de la pandemia. Sociabilizar es encontarse con amigos, con otros. La salud esta vinculada con tener vinculos. Es encontrarse con personas diferentes, hacer nuevos amigos. Y la música, y estos conciertos, son una buena oportunidad”.

Ante la ausencia de su nombre, como artista, en la grilla, Grobocopatel djo que “me cuesta muchisimo autoprogramarme, pero lo hago por los musicos que son extraordinarios”. Se refiere a que sí va a ser parte del evento también desde el escenario, en octubre, con Tonadas de Cuyo, el grupo con el cual grabó un disco sobre sonidos y música cuyana.

Tonadas de Cuyo

Y volviendo al pensamiento artistico y su importancia en el desarrollo de una persona, Gustavo Grobocopatel la tiene muy clara: “ El pensamiento artístico es importante desarrollarlo porque está vinculado con la comunicación. El arte y la música son comunicación, el pensamiento artistico es creatividad y hoy casi todas las tareas que realizamos requieren de creatividad, capacidad de innovación, nos hace más completos. Nuestra educación dejó de lado el pensamiento artistico. Hay que desarrollarlo porque hoy lo necesitmos, por el mundo tan turbulento que tenemos, que requiere flexibilidad y capacidad de adaptación. Todo eso tiene el pensamiento artístico”.