La Falla de L.I.R.A.

Entre ansiosos y contentos, asi están Clemente Bargas, Gabriel Urquiza y Gino Brangeri, los integrantes de L.I.R.A, este power trio que con mucho trabajo vienen pisando fuerte en la escena del rock local, con proyección a nivel regional.

Disfutan de una etapa creativa. El año pasado sacaron su denominado albun rojo, ahora la paleta de colores musical viró al azul. Y este segundo disco, «Sed de altamar», parte de una trilogia, lo van a presentar este sábado en Buenavista, en la calle Edison, compartiendo la noche con otra gran banda que es «La Falla de Darwin», con Mario Peraíta y otros grandes músicos.

En la previa del show, los tres pasaron por «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) y contaron cómo viven esta etapa de la banda y brindaron un anticipo del show de este sábado.

La voz y la guitarra de Clemente Bargas, el bajo de Gabriel Urquiza y la batería de Gino Brangeri, ya tiene un calendario de presentaciones casi completo hasta mayo, con paradas en 9 de Julio y fronteras afuera del Partido. El estilo stoner con temática criolla de L.I.R.A se va sentir, y bien fuerte.