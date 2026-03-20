Stevie Young de AC/DC internado al llegar al país



Stevie Young, guitarrista de la banda de rock AC/DC, tuvo que ser hospitalizado tras presentar problemas de salud a su llegada al país, según informaron fuentes oficiales del grupo.El músico de 69 años fue ingresado en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires para someterse a una serie de estudios médicos preventivos. De acuerdo con un comunicado emitido por la producción, Young comenzó a sentirse indispuesto poco después de aterrizar en Argentina, procedente de Chile, donde la banda se presentó recientemente como parte de su gira mundial «Power Up Tour».

A pesar de la preocupación inicial entre los seguidores del conjunto australiano, el entorno de la banda ha buscado transmitir tranquilidad. Los portavoces aseguraron que el guitarrista se encuentra «bien y de buen ánimo», y que los exámenes realizados son una medida de precaución para garantizar que esté en condiciones de retomar sus compromisos profesionales.



La noticia de su hospitalización se produce apenas cuatro días antes de que AC/DC inicie una serie de tres conciertos con entradas agotadas en el Estadio River Plate, marcando el regreso de la banda al país tras 16 años de ausencia. La última vez que el grupo actuó en el emblemático escenario porteño fue en 2009, una visita que quedó inmortalizada en el disco y DVD «Live at River Plate».



Hasta el momento, los organizadores han confirmado que la agenda de los recitales, programados para los días 23, 27 y 31 de marzo, se mantiene sin cambios. «Stevie está esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes», indicaron desde su círculo cercano, sugiriendo que el cuadro no reviste gravedad.

Stevie Young, sobrino de los fundadores Angus y Malcolm Young, se unió a la alineación estable de la banda en 2014. Su incorporación se produjo para cubrir el lugar dejado por su tío Malcolm, quien se retiró por motivos de salud antes de fallecer en 2017.