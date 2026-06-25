Florencia Zabaleta, una quiroguense en la Cruz Roja

Era 1859, cuando el comerciante suizo Henry Dunant, luego de hallarse cerca de la Batalla de Solferino en Italia (1859), donde miles de soldados quedaron heridos y desatendidos e impresionado por ello Dunant inició la idea de crear sociedades de socorro voluntarias y neutrales para asistir a los heridos en tiempos de guerra, sin distinción de nacionalidad ni bando. En 1862 Dunant plasmó sus ideas en el libro «Recuerdo de Solferino», donde proponía la creación de estas sociedades de ayuda humanitaria y un año después, junto con cuatro miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, fundó el Comité Internacional de Socorro a los Heridos, que más tarde se convertiría en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Hasta allí se remonta el origen de la Cruz Roja Internacional. Nacía así, bajo su inspiración, en 1863, la Cruz Roja. Y en homenaje al nacimiento de su fundador, cada año, el 8 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja.

Esta asociación humanitaria y voluntaria integra el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en países de mayoría musulmana), la red más grande del mundo con presencia en 192 países y más de 14 millones de voluntarios. Como parte de su asociación al inicio del derecho internacional humanitario, se estableció el respeto por el personal de auxilio médico que debía identificarse con una cruz roja sobre fondo blanco.

En 1880, los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza crearon la Cruz Roja Argentina. Desde entonces, su presencia ha sido una constante, señalada por hitos como la llegada de equipos para socorrer a la población de provincias afectadas por la epidemia de cólera de 1886 o la creación de la primera escuela de enfermería en Buenos Aires, en 1920. Su valioso apoyo no faltó durante los atentados a la embajada de Israel y a la sede de la AMIA, y siguió presente en emergencias climáticas como inundaciones, incendios forestales, entre muchas otras, con entrega de ayuda humanitaria y apoyo a los afectados, mientras ocurre el desastre, pero también después, asistiendo a personas migrantes y a la población en general en eventos masivos, así como promoviendo campañas de donación de sangre.

En ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9), Florencia Zabaleta, quiroguense de origen y radicada en La Plata por estudios universitarios (cursa la carrera de Psicología) nos contó su experiencia de voluntariado en la filial de la capital de la provincia: “Soy voluntaria en la Cruz Roja La Plata desde 2019, motivada inicialmente por mi hermano Agustín. Actualmente coordino el voluntariado, lo que implica un trabajo intenso y variado: emergencias, actividades comunitarias, testeos, campañas y talleres. Compatibilizo todo esto con mis estudios, priorizando ambos y apoyándonos entre voluntarios”.

Interrogada sobre su experiencia más impactante señala: “Fue trabajar con la comunidad Wichí en Salta y acompañar a personas en situación de calle, además de la satisfacción de enseñar primeros auxilios. Recibimos formación para manejar las emociones y actuar correctamente en emergencias”.

Y agrega: “También realizamos talleres sobre primeros auxilios y gestión emocional, aprendiendo en equipo. Los 1º y 3º sábados de cada mes, hace 12 años, funciona en la filial un centro de testeo de VIH y sífilis, con asesoramiento y derivación segura si es necesario. También llevamos el centro de testeo a barrios junto al municipio en el programa “Nos vemos en el barrio”.

Zabaleta explica que “la Cruz Roja Argentina tiene 65 filiales en el país y abrir una nueva filial depende de la sede central. No hay límite de edad para ser voluntario. Tenemos un equipo nacional de monitoreo para emergencias y nos movilizamos según las alertas”. Lamentó no poder participar de la asistencia en la ciudad de Bahía Blanca cuando la grave emergencia del 7 de marzo de 2025: «Estaba rindiendo parciales en la facultad”.

“Tenemos un equipo de respuesta inmediata preparado para emergencias, activado por una app y con llegada rápida. En Salta, la Cruz Roja Argentina instaló una planta potabilizadora por problemas de agua y armó un campamento humanitario; fui a una comunidad cercana para evaluar necesidades. Cruz Roja Argentina responde localmente, no en conflictos internacionales, aunque los voluntarios pueden involucrarse internacionalmente. Al principio dudé de mi capacidad, especialmente en mi primera cobertura en el velatorio de Maradona, pero superé el miedo y seguí capacitándome hasta ser hoy instructora y coordinadora”.

Florencia Zabaleta agrega que “mi hermano Agustín, que me introdujo en esto, ahora coordina emergencias en el club Estudiantes de la Plata, pero sigue colaborando como voluntario en nuestra filial».

La Cruz Roja Argentina ha acompañado a más de 160.000 personas afectadas por emergencias y situaciones de vulnerabilidad en distintos puntos del país. Lleva distribuidos más de 16 millones de litros de agua segura a comunidades indígenas y más de 7000 kits de higiene y abrigo a personas que viven en la calle. Todo esto solo es posible gracias a una extensa red de voluntarios, equipos técnicos, comunidades, instituciones, donantes y personas que se involucran contribuyendo para que la Cruz Roja sea lo que es, y entre ellos figura como un aporte más, Florencia Zabaleta, cerca, preparada y comprometida, para lograr una sociedad más justa y más incluyente.