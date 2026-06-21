La bitácora del Capitán de los mares literarios

No tiene experiencia naútica, por lo menos que uno sepa. Tampoco ha recorrido los siete mares. No ha capeado temporales ni tuvo que lidiar con piratas somalíes. Pero tiene una bitácora, la suya, la de Walter, en la cual deja asentada las vivencias de cada milla literaria que recorre. Aclara que no es profesor de literatura, tampoco escritor. Walter Romero Gauna es periodista de profesión y se define como un «simple lector» que registra y comenta lo que va leyendo y las sensaciones que le despierta cada libro. «No te digo qué leer, te cuento qué me pasó leyendo» es la anotación que te recibe cuando entras a «La bitácora de Walter» en Instagram (@labitacoradewalter). Cómo nació el proyecto? Entrevistado en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9/ Lun a Vie 9am), Walter contó que busca recorrer el camino de las sensaciones y que empezó escribiendo en su perfil de Instagram reseñas cortas recien el año pasado, pero «el proyecto surgió allá por la pandemia. Uno cae en la trampa de decir que no tiene tiempo para leer, pero la pandemia me dió ese tiempo y me acostumbré a leer un poco todos los días. Me levanto a eso de las cinco y, hasta el momento de despertar a la familia, leo 45 minutos, una hora aproximádamente. Asi que el tiempo para leer está«.Cuenta que en la literatura encontró «ese lugar para tener una mejor calidad de vida». Empezó a seguir a unos «book-tubers» (comentaristas literarios en YouTube) quienes lo ayudaron y le abrieron la puerta a una pasión, un motor de la vida por fuera de lo laboral.
«Leo en base a lo que me va pasando en la vida. Las sagas familiares, las relaciones padre e hijo, la pérdida, la muerte. Y entonces, la lectura se transforma en una suerte de terapia, y tiene mucho de ella. Uno va leyendo la literartura que está relacionada con su vida y empieza a darse cuenta que es una forma de reflexionar«, comenta Walter en la charla, en la cual también cuenta que no está solo a la hora de aventurarse en el ultramar literario, cuenta con una muy buena tripulación de apoyo: «Tenemos un grupo de lectura con varios amigos. Leemos un libro por mes, de entre 150/200 páginas, nos juntamos y charlamos sobre la lectura. Cada uno elige uno distinto en base a sus gustos y asi descrubrimos autores nuevos«.
Con «La bitacora» también busca reforzar el tema de lectura. Walter agrega que «es importante sentarse a pensar, reflexionar, tener constancia, cosas que en el mundo de la inmediatéz son necesarias. No recibir los mensajes ya decodificados«. También ratifica la importancia de la relectura porque «uno no lee siempre el mismo libro. El libro se termina de construir con el lector. Leer «Relato de náufrago» en la adolescencia y releerlo a los cincuenta es otra lectura«. Aprendió a combinar las actividades diarias, laborales y familiares, y dejarse siempre lugar para la lectura de turno. Pero cuántos libros lee Walter mensualmente? «Ahora me obligo a leer cuatro libros por mes para subir una crítica por semana. Pero depende de la situación diaria o del libro en sí. «La Montaña Mágica» tiene más de mil páginas y no lo podés leer en un mes, me llevó más tiempo. También me acostumbré a leer dos libros a la vez. La Bitácora me ayudo a ponerme objetivos semanales, diarios, a veces se convierte en presión pero ahora ya me relajo, si una semana no subo un video no pasa nada«. La relación con el libro no se agota cuando se llega al punto final. Para él, ahi comienza otra parte del ritual de lectura. Pensar en ese libro, reflexionar sobre lo que hemos leido, buscar cuestiones del autor o ampliar la temática con otras lecturas. Walter participa de talleres y grupos literarios que también ayudan a tener otras lecturas de un mismo libro. No reniega de la tecnología pero, a la hora de elegir, no duda: el libro fisico por sobre el digital: «Leer el libro de papel es como ir a ver un recital de Los Redondos o de los Fundamentalistas, es un ritual. Sigo prefiriendo el libro físico por la tapa, detalles, el grosor de las hojas, la letra, los dibujos, es algo diferente a lo digital. Es distinto«. También hace referencia a que eso es parte de las lucha, ese miedo a que la sociedad se acostumbre a recibir todo masticado. Por eso, «La bitácora de Walter» es un bastión, un fuerte de resistencia para fomentar, a través de lecturas variadas, personas con poder de análisis y no solo lectores.