La bitácora del Capitán de los mares literarios

Por Juan Manuel Jara

No tiene experiencia naútica, por lo menos que uno sepa. Tampoco ha recorrido los siete mares. No ha capeado temporales ni tuvo que lidiar con piratas somalíes. Pero tiene una bitácora, la suya, la de Walter, en la cual deja asentada las vivencias de cada milla literaria que recorre.

Aclara que no es profesor de literatura, tampoco escritor. Walter Romero Gauna es periodista de profesión y se define como un «simple lector» que r egistra y comenta lo que va leyendo y las sensaciones que le despierta cada libro. «No te digo qué leer, te cuento qué me pasó leyendo» es la anotación que te recibe cuando entras a «La bitácora de Walter» en Instagram (@labitacoradewalter).

Cómo nació el proyecto? Entrevistado en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9/ Lun a Vie 9am), Walter contó que busca recorrer el camino de las sensaciones y que empezó escribiendo en su perfil de Instagram reseñas cortas recien el año pasado, pero «el proyecto surgió allá por la pandemia. Uno cae en la trampa de decir que no tiene tiempo para leer, pero la pandemia me dió ese tiempo y me acostumbré a leer un poco todos los días. Me levanto a eso de las cinco y, hasta el momento de despertar a la familia, leo 45 minutos, una hora aproximádamente. Asi que el tiempo para leer está«. Cuenta que en la literatura encontró «ese lugar para tener una mejor calidad de vida». Empezó a seguir a unos «book-tubers» (comentaristas literarios en YouTube) quienes lo ayudaron y le abrieron la puerta a una pasión, un motor de la vida por fuera de lo laboral.

«Leo en base a lo que me va pasando en la vida. Las sagas familiares, las relaciones padre e hijo, la pérdida, la muerte. Y entonces, la lectura se transforma en una suerte de terapia, y tiene mucho de ella. Uno va leyendo la literartura que está relacionada con su vida y empieza a darse cuenta que es una forma de reflexionar«, comenta Walter en la charla, en la cual también cuenta que no está solo a la hora de aventurarse en el ultramar literario, cuenta con una muy buena tripulación de apoyo: « Tenemos un grupo de lectura con varios amigos. Leemos un libro por mes, de entre 150/200 páginas, nos juntamos y charlamos sobre la lectura. Cada uno elige uno distinto en base a sus gustos y asi descrubrimos autores nuevos«.