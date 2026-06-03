Florencia Villalba, con los colores y las texturas del Norte argentino

Florencia Villalba visitó Un Plan Perfecto (Supernova 97.9) y compartió detalles de su emprendimiento TIKA. Un showroom que funciona en su propia casa y que ofrece artesanías del norte argentino.

Durante la entrevista, contó como es el proceso y contacto con cada uno de los artesanos y artesanas con los que trabaja, destacando el vínculo cercano que logró construir con ellos y sobre el valor que tiene lo que vende más allá de lo económico.

Además, remarcó que cada producto tiene una historia única que los hace especial. Todos estos, que se pueden conocer en su cuenta de Instagram @tikaoficial, no solo representan el crecimiento de su emprendimiento, sino que también es una manera de abrazar y acompañar el trabajo, la identidad y la dedicación de quienes los crean, convirtiendo cada compra en algo mucho más significativo.