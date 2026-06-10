Seguridad Vial: Campaña para escolares

Con motivo del Día de la Seguridad Vial, la Municipalidad de Nueve de Julio junto con la ONG local Estrellas Amarillas, pondrá en marcha una iniciativa orientada a promover conductas responsables en la vía pública. Las jornadas, abiertas a toda la comunidad, están dirigidas especialmente a alumnos de nivel primario con el fin de fomentar el respeto por las normas de tránsito y el cuidado de la vida desde la infancia.

El despliegue principal tendrá lugar este jueves 11 de junio sobre la calle Libertad, entre Mitre y San Martín, justo frente a la Plaza General Belgrano. Para garantizar la seguridad de los participantes, dicha arteria permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante las actividades, las cuales se dividirán en dos turnos para facilitar la asistencia de los colegios: por la mañana, de 9:30 a 11:30 horas, y por la tarde, de 13:30 a 16:30 horas.

La propuesta central será un circuito vial diseñado a escala donde los niños podrán circular en bicicletas provistas de cascos de seguridad, interactuando con señalización urbana y un semáforo pedagógico. A través de este entorno lúdico, los organizadores buscan que los menores incorporen nociones de circulación segura mediante juegos, actividades recreativas y dibujos didácticos para pintar. De forma complementaria, el evento contará con un espacio de difusión donde se entregará material informativo y folletería sobre educación vial. También se brindará asesoramiento respecto a la gestión de licencias de conducir, detallando los requisitos vigentes para los jóvenes de 16 y 17 años, así como los pasos a seguir para trámites por cambio de domicilio, entre otras consultas frecuentes.

La campaña se trasladará a las localidades del interior del partido con una modalidad adaptada. El cronograma de visitas continuará el miércoles 17 de junio en Quiroga y concluirá el miércoles 24 de junio en Dudignac.