Pablo Rodaz, la voz romántica del 9





Siempre le gusto cantar. Siempre tuvo claro que, más allá de lo que hiciese en la vida, cantar iba a ser parte del catálogo, como actividad principal o complementaria. Desde chico imitaba cantantes. Hoy, Pablo Rodáz, ya tiene dos albumes de estudio. El último de ellos, El reflejo de tu voz, editado a principios de junio, tiene 11 canciones que son fruto del trabajo creativo y vocal de este nuevejuliense, apoyado profesionalmente por el productor Cristian López con quien viene trabajando desde 2019. Y está felíz.

Invitado al programa «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9), Pablo contó sus comienzos, su método da la hora de componer, como transformó sus poemas en canciones. Trajo el cuaderno en donde están cada uno de sus temas y algun que otro boceto que aun no se hizo canción pero que seguramente, con la guitarra o con el piano, autodidacta en ambos, se complementen sonidos para transformarlas.

A la hora de meterse al estudio, lo ha hecho rodeado de músicos de primer nivel. Esa es la vara que exige. Balada, pop romántico, latino melódico, etiquetas que se suelen adosar al estilo del nuevejuliense. Pero lo cierto que escuchando sus canciones y verlo en vivo marcan el verdadero nivel de este artista con enorme talento. Presentación local para cuando?