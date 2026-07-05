Jornada solidaria del PJ local



A 52 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón, referentes locales del Partido Justicialista realizaron una jornada de militancia y trabajo comunitario en el Barrio Fonavi. Desde temprano, el presidente Augusto Ipolitti, la concejal Maria Elena Defunchio más un grupo de afiliados y militantes se acercaron al barrio con la consigna de no solo recordar la figura del expresidente, sino mediante la acción directa. El ruido de las herramientas interrumpió la calma habitual de la mañana, mientras los vecinos se asomaban curiosos a las ventanas para ver como la canchita comenzaba a cambiar de cara.

El trabajo se extendió durante varias horas bajo un clima de camaradería. Quienes se acercaron a colaborar coincidieron en que la mejor manera de honrar un legado político es a través de la solidaridad concreta y el bienestar de los sectores más vulnerables. El esfuerzo colectivo permitió poner a punto un espacio que, para muchos niños de la zona, representa el principal punto de encuentro y recreación después de la escuela.





El potrero renovado se inauguró de la mejor manera posible: con un partido de fútbol, el clásico «picadito», donde los chicos del barrio corrieron detrás de la pelota junto a los organizadores. Las risas y los gritos de gol marcaron el pulso de la tarde, borrando por un momento las lógicas diferencias generacionales.El cierre de la actividad tuvo un marcado tinte familiar. Una merienda compartida entre grandes y chicos sirvió para sellar el encuentro, transformando el homenaje formal en un día de fiesta comunitaria.