Al fin: El Senado PBA discute el aggiornamento de la Ley orgánica de los Municipios



El Senado de la provincia de Buenos Aires comenzó el camino hacia la modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidades, un entramado normativo que rige desde 1958, que analistas y legisladores coinciden en calificar como un modelo agotado para las demandas actuales de los ciudadanos. El debate comenzó en la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara Alta provincial, un espacio donde confluyen las diferentes fuerzas políticas y que busca redefinir la arquitectura institucional de los distritos bonaerenses. La urgencia del debate quedó de manifiesto tras la presentación de informes técnicos de especialistas universitarios, quienes expusieron el desajuste entre las capacidades fiscales de los municipios y las responsabilidades reales que asumen en el territorio.

La normativa vigente fue diseñada bajo una concepción centralista en la que las comunas eran consideradas meras delegaciones o unidades administrativas de la administración provincial. Desde hace tiempo, la realidad socioeconómica de los municipios es radicalmente distinta, transformados hoy en la primera línea de respuesta a demandas complejas de los vecinos que van desde la seguridad hasta el desarrollo productivo local.

Durante el encuentro parlamentario se expusieron los datos de investigaciones llevadas a cabo por los economistas Walter Rosales y Agustín Lodola, expertos de la Universidad Nacional de La Plata. Sus estudios aportaron evidencia empírica sobre las marcadas asimetrías económicas, productivas e institucionales que fragmentan a las comunas de la provincia más poblada de Argentina.

El senador Diego Valenzuela, perteneciente al bloque de La Libertad Avanza y quien encabeza la comisión parlamentaria, es uno de los principales impulsores del cambio normativo. Su postura se fundamenta en una década de gestión directa al frente del municipio de Tres de Febrero, una experiencia que, según sus propias palabras, le permitió padecer las severas limitaciones impuestas por el régimen legal vigente para dar soluciones ágiles a la comunidad. Valenzuela argumentó que es momento de discutir en serio cómo fortalecer a los gobiernos locales para brindar mejores respuestas, catalogando a la ley actual como un instrumento anticuado y obsoleto nacido de una época no democrática.

La complejidad de administrar la provincia de Buenos Aires, con realidades que contrastan profundamente entre el densamente poblado conurbano y las vastas extensiones rurales del interior, obliga a los legisladores a ensayar un esquema de acuerdos amplios. Con este fin, la comisión legislativa ratificó que abrirá un proceso de consultas sistemáticas y «escucha activa» con los jefes comunales de todo el mapa bonaerense para delinear de forma conjunta el nuevo marco normativo.

La transversalidad política del debate quedó reflejada en la amplia participación de representantes de múltiples bancadas parlamentarias, quienes asistieron tanto de manera presencial como virtual al debate de comisión. Entre los legisladores involucrados en este inicio formal de las deliberaciones figuran miembros de Fuerza Patria, el PRO, Unión y Libertad, la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza y el monobloque Hechos. La intención de otorgar un carácter integral y duradero a la reforma quedó también plasmada en propuestas alternativas que buscan acelerar los consensos. Entre ellas destaca la iniciativa del senador Marcelo Leguizamón Brown, del bloque Hechos, quien formalizó una propuesta para constituir una comisión bicameral. Este cuerpo especial, integrado por diputados y senadores, tendría la tarea exclusiva de redactar el texto definitivo de una nueva ley que reemplace de forma definitiva al histórico texto de 1958, marcando el inicio de un nuevo capítulo institucional para el municipalismo bonaerense.