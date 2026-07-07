«Yoyo» Maldonado: «Nunca me sentí más que nadie»

Guillermo Maldonado visitó «Cabos Sueltos» (Supernova 97.9) y repasó los momentos más relevantes de su carrera: su vida arriba y abajo de los autos, sus triunfos, frustraciones y cómo hizo para tomar con naturalidad el «día despues» del automovilismo.

Con la mesura de siempre, el multicampeón nos dejó esta frase que resume un estilo de vida: «NUNCA ME SENTÍ MÁS QUE NADIE».

Una charla distendida con un referente del deporte a nivel nacional.