Newcom: Nacional con polémica

Se disputó el Torneo Nacional de newcom en La banda, Santiago del Estero, organizado por la Federación de Voley Argentina (FEVA) y las autoridades provinciales. El certamen reunió a los mejores equipos clasificados por ranking del país, se distribuyó en varios gimnasios de la capital y en las instalaciones del Nodo Tecnológico.

Kosiukos, el equipo de Atlético 9 de Julio, gran animador de la disciplina, participó en la categoría mixta + 50, junto con otras 20 delegaciones, y tuvo una actuación notable al encadenar siete victorias, muchas de ellas con una marcada superioridad sobre sus rivales. Sin embargo, un tropiezo inesperado ante el Club Vélez Sarsfield de Entre Ríos, donde el equipo no logró desplegar su juego habitual y cayó por 15-9 y 15-13, y asi quedar lejos de pelear por los puestos de vanguardia.

Habia arrancado con triunfo ante el Centro Deportivo El Trébol de El Calafate por 15-6 y 15-11, y luego el equipo supo reponerse de la caída ante los entrerrianos y ganar el resto de sus compromisos. Entre sus víctimas figuraron Montieleros de Entre Ríos, el Centro Municipal Proyecto X de La Rioja e Indomables de Caballito.

La curiosidad del torneo la marcó el fixture y la compleja programación. El Club Atlético tuvo que enfrentarse en tres ocasiones distintas al mismo rival, el Club Alas de San Luis, venciéndolo en todas ellas: primero en un ajustado tie-break por 11-15, 15-11 y 11-9, y luego en sets corridos con parciales de 15-10 y 15-9, y 15-8 y 15-10.

La controversia se instaló al cierre de la competencia, ya que la organización no pudo oficializar la tabla de posiciones final. Debido a diversas irregularidades en el desarrollo del torneo, la clasificación quedó en suspenso a la espera de un dictamen definitivo por parte del Tribunal de Disciplina.