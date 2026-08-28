HCD: El concejal Giacomino pidió licencia sin goce de haberes

Pablo Giacomino, concejal de La Libertad Avanza, pidió licencia sin goce de sueldo. Consultado por este medio, explicó que los motivos son estrictamente personales y descartó rotundamente pelea interna o disconformidad con sus compañeros de espacio. La cuestión, explicó Giacomino, tiene que ver una necesidad pura y exclusivamente suya, con el tiempo que le demanda la actividad política, y agregó que necesita dedicarle más atención a su profesión (kinesiología/ quiropraxia) que «la tenia algo descuidada» y a su familia. Por eso, solicitó la licencia sin goce de la dieta como concejal.

Para despejar cualquier tipo de dudas agregó que «Luis (Moos) es admirable la pasión que le pone y te exige lo mismo. Hace un mes que ya lo había hablado con él, quien lo entendió e insistió para buscarle la manera de acomodar los tiempos. Pero la politica es como todo, le tenés que meter horas. Igual voy a seguir participando, estando. Por ahora es la decisión y con el tiempo se verá».

Silvia Calcagno lo reemplaza en la banca, sumándose a Moos, Sol Ormaechea, Héctor Carta y Vanesa Paladino, en el bloque libertario.