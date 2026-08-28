Loli Apráiz y la falta de respuesta a los reclamos de jubilados y pensionados municipales

Dolores «Loli» Apraiz es la vocera habitual del grupo de Jubilados y pensionados Municipales Autoconvocados de 9 de Julio. Junto a otras referentes locales, ha encabezado fuertes reclamos ante el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo debido a la crítica situación de sus haberes frente a la inflación e, incluso, han hecho uso de la Banca Ciudadana (el jueves 28 de mayo).

Entrevistada en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) sobre lo ocurrido desde entonces hasta aquí contó que “lamentablemente, se van a cumplir 3 meses que tuvimos el espacio de la Banca Ciudadana, y desde ese día no tuvimos ningún tipo de información más con respecto a nuestra solicitud, que tenía que ver, no solo que le habíamos entregado el documento al Departamento Ejecutivo (DE), el cual nunca respondió ni nos convocó a ningún tipo de actividad, ni el Concejo Deliberante al que también hicimos el mismo pedido de participar en una mesa de trabajo para que la situación que veníamos atravesando no se volviera a repetir porque nos habíamos convertido en deudores del IPS (Instituto de Previsión Social) a raíz de las distintas idas y vueltas que el municipio había tenido durante el año pasado con respecto a los salarios y los incrementos que se habían votado y que luego se derogaron por la famosa emergencia hídrica, que al final lo único que se derogó fueron los incrementos salariales porque después no vimos que haya habido, lamentablemente, ningún otro tipo de cambio con relación a las condiciones de trabajo ni con relación al tema salarial, Se dilata todo y se sigue votando sobre tablas”.

También Apraíz mencionó que “como jubilados y pensionadas municipales de 9 de Julio, seguimos cobrando con 8-9 meses de atraso y sin diálogo ni mejoras laborales. El municipio además adeuda aportes al IPS; y desde este aún no se definió cuándo comenzarán a descontarnos esa deuda. Nos descontaron retroactivamente haberes por aumentos que el municipio había dejado sin efecto, pero el IPS aún no informó cómo ni cuándo descontará la deuda restante. La incertidumbre afecta nuestra economía y reclamamos aumentos incorporados al básico, empleo registrado y el financiamiento adeudado al IPS”.

Además, también denunció la pérdida del 18-20% del poder adquisitivo de trabajadores municipales y jubilados y la falta de respuesta y solidaridad gremial, y la ausencia de diálogo con el municipio. Y agregó: “Nuestros compañeros en actividad no terminan de tomar conciencia de lo que nosotros les decimos, que esta es una espada de Damocles a corto plazo para los que se piensan jubilar ahora. Los gremios (enfatiza) en 9 de Julio tendrían muchas cosas que decir y, lamentablemente, la única voz que escuchamos es la de la patronal, la de la secretaria de Hacienda, que no va a haber bonos estos meses porque se ha llegado a un equilibrio entre la inflación y los salarios de este año, pero ¿y todo lo que perdimos de 2025 y 2024 que fue más inflación que salarios? Es una barbaridad y no escuchamos a nadie protestar y la secretaria de Hacienda es la voz de los trabajadores y de la patronal. Eso no se ha escuchado nunca y nos duele muchísimo como jubilados. Falta conciencia gremial de a quién defiendo. Pero también quedamos muy indignados con esta versión de la señora secretaria de Hacienda diciendo que ‘todos los gremios estaban de acuerdo y muy contentos de que se había llegado a nivelar la pauta salarial con respecto a la inflación ¿de qué año?”. Apraíz se quejo también de que no los invitan a que hagan sus propuestas ni ingresar para poder reunirse y exponer: “No hay apertura para poder escucharnos”.

Explico que existe una exención de tasas (ABL) para titulares de una única vivienda que se renueva anualmente y ofrece un alivio limitado a jubilados y pensionados con haberes muy bajos “Pero no es una cuestión que sea muy significativo hoy. En magros haberes de 300.000 pesos o 250.000 pesos, como cobran algunos de nuestros pensionados”.