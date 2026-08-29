El teatro de Patricios a la conquista de América

Emilia Rebotaron y Patricia Chiesa, integrantes del grupo de teatro comunitario Patricios Unido de Pie, visitaron «Tarde para Todo» (Supernova 97.9), donde dialogaron con Facundo Echegorria y María Luján Bazzetta sobre la participación del grupo en el próximo Encuentro de Teatro Comunitario. La actividad se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre en América, donde Patricios Unido de Pie presentará una obra junto al grupo Cruzavías.

Durante la entrevista, compartieron detalles de la propuesta y del trabajo que vienen realizando para la puesta en escena, incluyendo la preparación de la escenografía, el vestuario y los ensayos. Además, invitaron a la comunidad a acercarse y sumarse al grupo, destacando al teatro comunitario como un espacio de encuentro y participación.

En cuanto al viaje, señalaron que ya lograron reunir la totalidad de los gastos necesarios para trasladarse a América, aunque mantienen abierta la posibilidad de recibir colaboraciones para continuar sosteniendo las actividades del grupo. Las perosnas interesadas pueden hacer al alias teatropatricios, cuenta a nombre de María Emilia Rebottaro.