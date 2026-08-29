Plantines: consejos útiles





Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes

Arranca septiembre, en pocos díasal fin llega la primavera. Los amantes del calor estamos felices, pero vamos a lo importante: desde este medio buscamos concientizar sobre la importancia de comer variado, sano y de estación.

Hoy queremos incentivar a los lectores del semanario a que comiencen en una actividad que los psicólogos aconsejan tomar como terapéutica para mejorar la salud mental, emocional y física de las personas. Estamos a tiempo de hacer nuestros plantines e iniciar a producir nuestras frutas y verduras de estación. Necesitamos para ello de hacernos de bandejas de germinación que se consiguen en una forrajeria. Pensemos en reciclar potes de queso o yogurt, juego de jardinería (palita y rastrillo), compost y una regadera. ¿Qué sembrar este mes? ¿Dónde hacer la huerta en nuestro hogar? ¿Qué poner en bandejas o vasos para cuidar de los últimos fríos? ¿Cuándo sembrar los zapallos? Iremos despejando algunas de estas preguntas.

En las bandejas de germinación irán: tomates, pimientos, berenjenas. En potes de queso crema o yogurt, pepinos, sandias. En 10 días se puede ir sembrando maíz de cholo en tierra ya que las heladas no lo afectan. En octubre arrancaremos con los zapallitos de tronco, zapallos, zuquinis más a mediados de dicho mes. Mientras nos hacemos de los plantines debemos trabajar en el patio para lograr buenos resultados en:

1 – recorrido del sol: al norte por tener acá las mayores horas de luz pondremos lo que nos dará frutos (tomate, pimiento, berenjenas, pepinos) y más protegido del sol las verduras de hojas.

2- El agua es fundamental. Su cercanía para facilitar el trabajo y buscar hacerlo en las horas de menor insolación para no perder por evaporación un recurso que es escaso para muchos en los días de calor intenso.

3- Preparación del suelo, punteando para ir aireando ayudará a la mejor infiltración de agua, a no perderla y a la mejor disponibilidad de nutrientes por acelerar la mineralización de la materia orgánica.





En próximas publicaciones iremos más a fondo en estos temas, pero ahora nos ocupa lograr los plantines. Para ello debemos armar de sustrato para las bandejas y buscar un lugar donde tengamos temperatura por encima de los 20 grados. La luz no va a ser problema hasta que empiecen los nacimientos, mantener el sustrato húmedo y no encharcado, si vemos que se alargan los plantines más de lo normal «debilitados» es por falta de luz, dependiendo del tamaño de la bandeja va a ser el momento de elección del trasplante a maceta más grande o directamente a tierra.

En resumen, hacernos de las bandejas, que son económicas, sustrato, regadera, palita y par de guantes para jardinería y un lugar confortable para esté mes. Armar una rutina diaria para sacar al sol y entrar a la tarde todo lo que pongamos germinado, lo más importante es cuidar todas las especies los días qué quedan de frío.