Quiroga: Reformas en la plaza Belgrano

La Municipalidad de Nueve de Julio informó sobre los avances en la reestructuración de la plaza General Belgrano, en lalocalidad deFacundo Quiroga. La intervención se enmarca en un plan de renovación urbana diseñado para optimizar la durabilidad, accesibilidad y seguridad del entorno público. El eje central de la obra civil radica en el reemplazo de las baldosas tradicionales por una nueva red de senderos de hormigón. Este trabajo, realizado junto con al Cooperativa local, busca facilitar el tránsito peatonal y extender la vida útil de la infraestructura. La elección del material está destinado a minimizar los costos de mantenimiento a largo plazo.



También se complamenta con recambio de bancos y la iluminación sobre la calle 28 de Marzo. Segun informaron desde la gestión, a través de estas modificaciones estructurales y de equipamiento, buscan consolidar un entorno urbano que garantice condiciones de habitabilidad integral, promoviendo la circulación segura y la cohesión social de los residentes.