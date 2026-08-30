Lejos del estadio, cerca del sentimiento

Un canalla, un leproso y un bodeguero compartieron una mesa radial en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires. Qué pasa cuando el sentido de pertenencia rompe la barrera de la distancia?

Por Carlos Graziolo



La distancia suele enfriar los recuerdos, pero jamás el sentimiento. En las ciudades bonaerenses, el paisaje urbano parece diseñado bajo un monopolio indiscutido: las camisetas de Boca y River dominan las calles, matizadas apenas por algún rincón de Avellaneda o Boedo. Sin embargo, la resistencia cultural del fútbol del interior tiene sus propios embajadores.

En una charla en ‘Ficha Técnica’ (Supernova 97.9) el clásico deportivo de los lunes por la noche, se cruzaron la locura del clásico rosarino con el orgullo mendocino, Ficha Técnica reunió a tres hinchas singulares. No alientan a los clubes con más marketing, pero sí a los que definen la identidad de sus corazones: Sergio Farruggia (Rosario Central); Joaquín Gardien (Newell’s Old Boys) y Jorge López (Godoy Cruz Antonio Tomba).

Viven, trabajan y caminan la provincia de Buenos Aires, pero sus fines de semana se miden en kilómetros, transmisiones por internet. A continuación, el retrato de tres pasiones que no entienden de mapas ni de fronteras con todo lo que significa el choque cultural de vivir el día a día rodeado de hinchas de los clubes de Buenos Aires. Además, hablaron de la logística de la pasión. Los viajes, el ritual de prender la radio o la TV a la distancia, ir a la cancha y llevar a sus hijos. Y por último el folclore en el ‘exilio’. ¿Cómo se vive la rivalidad Central-Newell’s conviviendo en una ciudad ajena? ¿Cómo defiende el hincha del Tomba su lugar en el mapa futbolero nacional?

Al final de la entrevista, los tres coinciden en algo: el fútbol no es una cuestión de marketing ni de Copas que se ven por televisión. Es el barrio, la herencia familiar, la elección porque sí, porque me gustaron los colores y el orgullo del pago chico. Tres camisetas distintas que, en suelo nuevejuliense, juegan para el mismo equipo: el de la resistencia federal.