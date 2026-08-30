Julia Crespo: «Los pedidos de informe incómodos no se responden”

La concejal de Unión por la Patria (UxP), Julia Crespo, se refirió a la sesión del Concejo Deliberante realizada en la Escuela Primaria N° 21 de El Provincial: “Primero quiero expresar, desde nuestro bloque, la satisfacción de gestionar en El Provincial y en las localidades del interior del distrito. Esto está establecido por ordenanza y esta es la primera sesión del año que se hace fuera del recinto natural. Nosotros siempre insistimos en bajar a los pueblos a sesionar, porque es una forma de acercar el Concejo Deliberante (CD) y que los vecinos y vecinas vean de qué se trata una sesión legislativa”.

Consultada sobre el Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo (DE) referido al convenio con la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., que incluye la condonación de deudas y derechos por ocupación de espacios públicos, explicó que “La condonación de deuda a la empresa satelital fue aprobada por unanimidad como parte de un convenio con contraprestaciones para el municipio”.

Por otro lado, la concejal de UxP reiteró sus críticas sobre las demoras del DE para contestar los pedidos de informe, así como los errores recurrentes que obligan a devolver los expedientes para su corrección o ampliación: “Es algo reiterativo que siempre hemos marcado desde nuestro lugar”.

En ese sentido, amplió: “Ayer, cuando tratábamos ese tema, me acordaba de que tengo que volver a insistir. Presentamos notas en dos oportunidades solicitando la respuesta a un pedido de informes que hicimos sobre la situación del agua de red en la ciudad de 9 de Julio, principalmente en Ciudad Nueva. Allí se está entregando a las familias por la red, y consumiendo en su gran mayoría, agua con altísimos contenidos de arsénico; se prometieron obras que no se están llevando a cabo. Hace más de un año que presentamos este pedido de informes y no se ha respondido. Los pedidos de informes a veces se contestan de manera muy liviana, al igual que la información que solicitamos desde las comisiones: no se especifica ni se brinda la información que necesitamos. No es un capricho; nosotros somos contralores de la gestión del Ejecutivo y necesitamos contar con esos datos. Realmente, los pedidos de informe incómodos no se responden”.

Al respecto, la legisladora enfatizó: “Sostengo que la falta de respuestas completas a los pedidos de informes impide controlar la gestión municipal, especialmente ante problemas graves como el arsénico en el agua y la situación de terrenos y viviendas. La oposición necesita información precisa para ejercer su función y evitar decisiones basadas en supuestos”.

Por último, se expresó sobre las desadjudicaciones de terrenos en el distrito: “Desde nuestro bloque, salvo casos excepcionales, no aprobamos ninguna desadjudicación. Si se entregó un terreno sabiendo que la familia no tenía capacidad económica para construir, hay que brindarle las herramientas o el acompañamiento necesario para que pueda levantar sus cuatro paredes, instalarse, dejar de pagar un alquiler y luego seguir construyendo. En 9 de Julio hubo un mal uso de los terrenos públicos; siempre lo dijimos y lo expresamos en los medios, en las sesiones y en todos lados. El año pasado se frenaron todas las adjudicaciones porque veíamos que seguían llegando de ese modo. A partir de este año, se conformó una comisión evaluadora de expedientes integrada por representantes de todos los bloques. Actualmente se está trabajando, desde el Ejecutivo y el CD, en analizar las carpetas de adjudicación. Pero es un tema que nosotros denunciamos porque se hizo mal”.