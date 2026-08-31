Navone descolgó el poster e hizo historia en el US Open

Por Juan Manuel Jara

Con confianza, concentración y entrega, y a pesar de haber perder el segundo y tercer set, Mariano se hizo cada vez más fuerte, devolvió todo lo que el serbio le tiró, corrió una y otra vez, e hizo los puntos lo más largos posibles, desgastando aun más a un Djokovic que nunca estuvo cómodo, evidenciando algun tipo de incomodidad física casi desde el comienzo del partido. Navone emparejó el encuentro quedándose con el cuarto set por 6/2 y después, en el quinto, fue un contundente 6/1 que terminó de hacer realidad una noche soñada.



Alegria, desahogo y el aplauso de todo el Arthur Ashe que se rindió ante Navone cansado pero enormemente feliz. «

Es increíble. La forma en que jugamos, cinco sets contra el mejor de todos los tiempos. Estoy muy feliz. No sé, ¿qué puedo decir? Esto significa muchísimo para mí. Es un sueño hecho realidad, de verdad, al cien por cien

«, dijo el nuevejuliense a la prensa luego del encuentro.

Y sí, Mariano, le ganaste a tu idolo, leyenda aun en pie, ex numero 1 y actual 5 del mundo, el GOAT – el más grande de todos los tiempos – del tenis en un torneo de Grand Slam, frente a los ojos del mundo. La alegria es enorme. Lo deciamos ayer en una columna en este medio, animándonos a soñar en grande, porque sabemos del potencial y las ganas que tiene el nuevejuliense. Anoche hizo historia y se sumó a Guillermo Coria en ser los dos argentinos que vencieron a Nole en un Grand Slam y cortó el invicto del serbio que, en veinte años, nunca habia perdido en su debut en el US Open.

Pero estos son datos que quedan de lado frente a la realidad del marcador 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 y la sonrisa de Mariano después del punto definitorio. El festejo, el abrazo con Nole en el medio del court, el desahogo y el aplauso del todo el estadio. Si, “Talento”, creelo, lo hiciste, descolgaste el poster y le ganaste a Novak Djokovic. Felicitaciones!