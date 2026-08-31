El Editorial del Lobo / La motoniveladora que Chivilcoy compró y 9 de Julio no

Chivilcoy acaba de obtener autorización provincial para incorporar, por algo más de quinientos ochenta millones de pesos, una motoniveladora, un camión compactador y una pala cargadora. La motoniveladora tiene destino declarado, que son los caminos rurales y las tareas preventivas frente al agravamiento del cuadro climático. El mecanismo es Provincia Leasing, una línea de la banca pública bonaerense que financia bienes de capital y llega a cubrir el ciento por ciento del valor.

No es una herramienta nueva ni exclusiva. Según los datos difundidos por la propia Provincia, desde 2020 fueron asistidos ciento cuatro municipios, y sólo en agosto se sumaron dieciocho distritos de todos los signos políticos. Entre nuestros vecinos, Rivadavia tomó una motoniveladora articulada y un tractor para caminos, y Carlos Casares también accedió. El propio Municipio de 9 de Julio usó esta línea en años anteriores para incorporar maquinaria vial.Este año, en los listados de operaciones autorizadas que la Provincia fue difundiendo mes a mes, Nueve de Julio no aparece.

Corresponde ser prudente, porque no figurar en una lista no equivale a no haber hecho nada. Hay tres explicaciones posibles y ninguna es tranquilizadora. Que se haya gestionado el financiamiento sin obtenerlo, y entonces habría que preguntar por qué a nosotros no. Que existan impedimentos administrativos o financieros, y ahí el problema es mucho mayor que una motoniveladora, porque significaría que el distrito no está en condiciones de acceder al crédito de su propia provincia. O que se haya decidido no recurrir a esta alternativa, y entonces habrá que escuchar el fundamento.

Esta semana la pregunta se volvió más urgente. Al presentar su plan de prevención frente al Súper Niño, el Gobierno provincial informó que los estudios científicos estiman en un noventa por ciento la probabilidad de un evento muy fuerte hacia el final de la primavera. Ya no es una amenaza difusa. Es un pronóstico con porcentaje y con fecha aproximada. La Provincia anunció además una mesa interministerial con vínculo directo con los ciento treinta y cinco municipios y planes de gestión puestos en común con cada distrito. De ahí sale una segunda pregunta, tan legítima como la primera: qué obras y qué plan de contingencia quedaron acordados para nuestro Partido.

Todo esto ocurre con la red rural golpeada y un parque vial cuyo estado nadie discute. Una flota de maquinaria no se deteriora en un ejercicio presupuestario: se deteriora por acumulación, por decisiones de no reponer que se toman de a una y se sienten todas juntas cuando llega el agua. Las entidades del campo acaban de unirse, dejando de lado diferencias de años, para discutir precisamente el mantenimiento de los caminos. Y en paralelo, el Ejecutivo anticipó a los presidentes de bloque su intención de enviar un aumento general de tasas.Ahí está el punto que ningún vecino va a dejar pasar. Antes de pedirle más plata al que cumple en tiempo y forma, hay que explicar por qué no se usó el crédito que estaba disponible y que otros municipios de la zona sí tomaron. La pregunta no es partidaria. Se la hace igual el productor que el comerciante de la avenida.

Conviene decirlo completo, porque la respuesta previsible va a ser esa. Los tres niveles del Estado tienen su cuota de responsabilidad, y la disputa entre la Nación y la Provincia por fondos y obras es real y se siente acá. Pero esta línea no depende de esa disputa. Depende de una solicitud que el municipio presenta y que la Provincia autoriza, como acaba de ocurrir con Chivilcoy.

Lo que corresponde ahora es sencillo y verificable. Que el Ejecutivo informe si presentó la solicitud, en qué fecha y con qué resultado, y qué obras y plan de contingencia acordó con la Provincia en el marco del programa presentado esta semana. Que el Concejo lo pida por escrito, que para eso existe el pedido de informes. Y que la respuesta llegue antes de que se discuta cualquier aumento, porque el orden de esas dos conversaciones no es un detalle. Los caminos no se arreglan con explicaciones. Pero las explicaciones son lo mínimo que se le debe al productor, y son el único modo de saber si lo que falla es la gestión, el trámite o el crédito. Chivilcoy va a tener su motoniveladora antes de que llegue el agua. Acá todavía no sabemos si alguien la pidió.

El Lobo