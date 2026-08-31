Pleno de victorias para el Club Atlético en su visita a 25 de Mayo

Los equipos de hockey del Club Atlético lograron un desempeño perfecto el pasado sábado al imponerse en sus cuatro encuentros frente al 25 Hockey Club. Los partidos, disputados en la ciudad de 25 de Mayo, correspondieron a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Asociación del Centro.

La actuación más destacada fue la de la categoría Sub 19, que logró una gran victoria por 13 a 1, con notable rendimiento de Francisca Zúñiga Pírez, que anotó ocho goles. El resto lo completaron Inés Ibarra, con dos tantos, Maite Avendaño, con otros dos, y un gol de Josefina Miranda.

En el partido de la Primera División, el equipo nuevejuliense ganó 2 a 1, un resultado clave dado el nivel parejo de ambos planteles en la tabla de posiciones. Lola Ferro abrió el marcador a los cinco minutos e Inés Ibarra amplió la ventaja pasada la media hora de juego. El equipo local logró descontar en los minutos finales. Por su parte, la categoría Sub 16 superó a su rival por 4 a 1. Tras abrir el tanteador en el minuto 33 por intermedio de Francisca Zúñiga Pírez, Atletico consolidó su ventaja con los goles de Julia Cantero, Josefina Miranda y Charo González. El cuerpo técnico optó por rotar a algunas jugadoras en este encuentro para preservarlas de cara al partido de la categoría superior.

La serie de triunfos había comenzado más temprano con la categoría Sub 14, que se impuso por 4 a 0. Luego de un inicio igualado que se mantuvo hasta el segundo cuarto, Kiara Pastori logró quebrar la defensa local. Posteriormente, Matilde Vanina, Antonia Zúñiga Pírez y nuevamente Pastori sellaron el resultado que marcó el inicio de una jornada ideal para la institución.