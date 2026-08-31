El Bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla que suena fuerte

El reciente reemplazo del concejal Pablo Giacomino, que pidió licencia y renunció a su dieta hace más ruido del imaginado.

“En la jornada de ayer (por el 2 de noviembre de 2012) asumieron las nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical de 9 de Julio, en un acto realizado en el comité de calle Tucumán N ° 1223. La Doctora María Silvia Calcagno asumió como nueva presidenta del partido. El intendente Dr. Walter Battistella formó parte de la ceremonia junto a las nuevas autoridades”, así decía la bajada del diario El 9 de Julio del 03.11.2012, al título ‘Asumieron las nuevas autoridades del Comité de la UCR.

La aludida en la nota no es otra que la reemplazante de Giacomino en el bloque de La Libertad Avanza. Lo ocurrido el jueves en El Provincial marcó las flojas convicciones doctrinarias de la Doctora Calcagno y por añadidura del reemplazado Giacomino que de pronto descubrió que no estaba para esto, que no podía con familia, trabajo y política y prefirió marcharse.

El giro político de la nueva concejal libertaria es notable: ocupó un rol destacado dentro del radicalismo de 9 de Julio. Llegó a desempeñarse como presidenta del Comité de la UCR en el distrito, consolidándose en ese momento como una referente de la estructura partidaria tradicional y desde un lugar al que se mira por la proyección que puede brindar. Pero tras alejarse del radicalismo y de las coaliciones habituales que integraba el partido en el distrito, se sumó activamente al armado de La Libertad Avanza (LLA) en la región. Y ahora tuvo premio. Es concejal. Dentro del radicalismo de 9 de Julio estos movimientos suelen provocar fuertes tensiones internas sobre la fidelidad partidaria y el rumbo de las alianzas.

Bolilla de veto

La intendenta María José Gentile acaba de vetar la ordenanza que establecía el cambio de denominación de un tramo de la Avenida Urquiza (acceso entre Agustín Álvarez y Ruta provincial N ° 65) por el del ex intendente Jesús Abel Blanco.

Uno de los fundamentos es que su aplicación generaría problemas administrativos para los vecinos y comercios que deberían actualizar sus domicilios en distintos registros, trámites y diversas documentaciones; ello generaría inconvenientes y costos innecesarios.

El otro fundamento “es de carácter técnico e institucional”. Porque previo a avanzar con modificaciones en la denominación de calles y espacios de circulación de la ciudad, se debe realizar la consulta correspondiente a la Junta de Asuntos Históricos, que es el organismo encargado de aportar su análisis y consideración respecto de los nombres vinculados con la historia y el patrimonio de la comunidad, a fin de contar con su análisis y consideración. En este caso el bloque de Unión por la Patria que presentó el proyecto omitió ese paso y si bien fue aprobado en el recinto por mayoría (no por unanimidad) corría el riesgo de veto como ocurrió.

Ahora, ya aplicado el veto, la ordenanza vuelve al Concejo Deliberante. El cuerpo legislativo puede aceptar el veto o insistir en su sanción, lo que requiere una mayoría calificada de dos tercios de los votos. Cosa que difícilmente ocurra.

Bolilla sin respuesta

Las y los jubilados municipales de 9 de Julio y las pensionadas del mismo colectivo han remarcado a través de su vocera habitual, ‘Loli’ Apraíz, que siguen cobrando con 8 a 9 meses de atraso y sin diálogo ni mejoras laborales. Además, remarcó que “el municipio adeuda aportes al IPS; y desde este aún no se definió cuándo comenzarán a descontarnos la deuda con él, por errores administrativos” de aquel.

Apraíz también denunció la pérdida del 18-20% del poder adquisitivo de trabajadores municipales y jubilados y la falta de respuesta y solidaridad gremial, y la ausencia de diálogo con el municipio.

Bolilla de maltrato

Progresa, lamentablemente, en distintos lugares del país el maltrato a los mayores. Son los propios familiares los que caen en el abuso económico, psicológico y el descuido de progenitores. Y también está la paradoja de convivir con el agresor. El desgarrador testimonio de los especialistas, pone una señal de alerta sobre esta situación de la que poco se conoce a no ser por una fortuita cámara que oficia de denuncia concreta.

Padres que encontraron la muerte despojados del derecho elemental al cuidado de su salud, adultos mayores sumidos en el silencio, sin la posibilidad real de pedir ayuda, cuya extrema dependencia los dejó sometidos a la voluntad de aquellos que debían protegerlos.

Las últimas semanas, una serie de hechos de maltrato, violencias y abandono de personas mayores conmocionaron a Mendoza y al país.

Los casos que llegan a las páginas policiales son solo la punta del iceberg. Quienes trabajan diariamente en el acompañamiento gerontológico han advertido que la mayoría de los abusos ocurren en la intimidad del hogar, lo que vuelve compleja cualquier tipo de intervención estatal o judicial.

Otra cuestión tiene que ver con las residencias geriátricas donde en ocasiones se han detectado este tipo de maltratos. La pregunta que deriva de esto último es ¿quién controla estos lugares? Y ¿están todos debidamente autorizados para funcionar?

Bolilla de impedir

«Gran parte del endeudamiento actual de los hogares argentinos fue contraído para evitar el descenso social» dijo Ariel Wilkis es doctor en Sociología por la ‘École des Hautes Études en Sciences Sociales’ y la Universidad de Buenos Aires. Autor de ‘Una historia de cómo nos endeudamos’

El endeudamiento de las familias argentinas y los porcentajes de morosidad de estos se ha convertido en uno de los temas principales de la discusión pública nacional. Que características tiene, que nuevos instrumentos caracterizan a la época, que dice de la sociedad argentina actual.

El especialista en una larga entrevista en el diario El Litoral de Santa Fe explica que: “más allá de los instrumentos crediticios específicos, gran parte del endeudamiento actual de los hogares argentinos es una deuda de sacrificio contraída para impedir el descenso social”.

Bolilla de archivo

La UFI N ° 1 de Mercedes decidió no seguir adelante con la causa contra el jefe comunal de Bragado, Sergio Barenghi, tras la denuncia por un predio de disposición de residuos sólidos domiciliarios. La justicia de Mercedes decidió el archivo de las actuaciones contra el intendente peronista de Bragado, Sergio Barenghi, al «no advertirse, con el grado de acreditación exigido para proseguir con la acción penal, la existencia de un hecho penalmente típico ni la individualización de un autor penalmente responsable», en referencia a una denuncia por la situación del predio de disposición de residuos sólidos domiciliarios, que se vio afectado por episodios de incendios a comienzos del año. La Justicia consideró que la denuncia presentada por la concejal libertaria Daniela Monzón, no logró acreditar la supuesta infracción a la Ley de Residuos Peligrosos.

El fallo también definió que las inspecciones realizadas por la Dirección de Policía Ecológica o la Dirección Provincial de Economía Circular, permitieron dar cuenta de la existencia de una «sucesión de actos de gestión» para afrontar la problemática, lo que resulta «incompatible» con «una omisión dolosa de los deberes a cargo del funcionario municipal».

Bolilla reveladora

La ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que los suicidios en las fuerzas federales crecieron 30% en 2025, pero advirtió que también aumentaron en el resto de la población. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad, en 2024 hubo 21 suicidios en las 4 fuerzas federales, contra 16 en 2023. La Policía Federal concentró 13 de los casos de 2024. Los datos oficiales de 2025 aún no fueron publicados. “la evolución temporal confirma una tendencia preocupante en los suicidios del personal,

El suicidio es un fenómeno multicausal y prevenible, según los especialistas. Entre los factores de riesgo señalados para las fuerzas de seguridad se encuentran las dificultades de acceso a profesionales de salud mental y el estigma o desincentivo para pedir ayuda.

El trabajo analiza la situación en esos años, y distingue entre factores de riesgo asociados al trabajo policial y circunstancias precipitantes. Entre los primeros, identifica la escasez de profesionales de salud mental frente a un universo de casi 100 mil efectivos, las jornadas extensas con horarios rotativos y los traslados periódicos por el territorio nacional.

Y un dato contundente: mueren más por suicidios que por intervenir en delitos.

Bolilla de Humor

Pepito responde todo

–Pepito, ¿cuál es el problema?

–“Es que soy demasiado inteligente para estar en el 1º grado. Mi hermana está en 3º y yo soy más inteligente que ella. Yo quiero ir para el 3º también”. La profesora ve que no puede resolver el problema y lo manda para la dirección.

Mientras Pepito esperaba en la antesala, la profesora le explica la situación al director. Este le promete hacerle un test al muchacho, que seguro no conseguirá responder a todas las preguntas, y así accederá a continuar en el 1º grado. Ya de acuerdo, ambos hacen pasar al alumno y le hacen la propuesta del test que él acepta:

– “A ver, Pepito, ¿cuánto es 3 por 3?”

– “Nueve”, responde pepito.

– “¿Y cuánto es 6 veces 6?:

– 36”

. El director continúa con la batería de preguntas que un alumno de 3º grado debe conocer, y Pepito no comete ningún error, por lo que el director dice a la profesora: “Creo que tendremos que pasarlo a 3º grado”

. “¿Puedo hacerle yo unas preguntas también?” dice la profesora.

El director y Pepito asienten, y pregunta la profesora: “¿qué tiene la vaca 4, y yo solo 2?”

. “Las piernas”, responde sin dudar Pepito.

– “¿Qué tiene en tus pantalones que no hay en los míos?

El director se ajusta a los lentes y se prepara para interrumpir. “Los bolsillos, responde el niño”.

– “¿Qué entra al centro de las mujeres y solo detrás del hombre?”

Estupefacto, el director contiene la respiración.

– “La letra e”, responde el alumno.

¿Y dónde las mujeres tienen el pelo más encaracolado?”

– “En África”, responde Pepito sin dudar.

– “¿Qué es blando y en las manos de una mujer se torna duro?”

– “El esmalte de uñas, profe”.

– “¿Qué tienen las mujeres en medio de las piernas?”

– “Las rodillas”, responde Pepito al instante.

– “¿Y qué tiene una mujer casada más ancha que una soltera?”

– “La cama”.

– ¿qué palabra comienza con la letra c y termina con la letra o? Y puede estar claro u oscuro”.

El director empieza a sudar frío.

– “El cielo, profesora”.

– “¿Y qué empieza con c, tiene un hueco, y yo se lo di, a varias personas?”

– “Un CD”.

Más aliviado, el director les interrumpe y le dice a la profesora, póngame a Pepito en 4º grado; yo mismo las habría errado todas.