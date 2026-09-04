Cabaleiro: «La sentencia reconoce la lucha vecinal por el agua, pero hay que resolver las deficiencias en ‘Ciudad Nueva’ y French”.

El reciente fallo de sentencia definitiva en el caso Kersich (dictado por el juez Luis Marcelo Giacoia) representa una victoria histórica para el partido de 9 de Julio. Al resolver el amparo colectivo iniciado en 2010 por la ONG «9 de Julio TODOS por el AGUA» con el patrocinio del Dr. Fernando Cabaleiro de Naturaleza de Derechos, la justicia impuso de forma permanente el límite estricto de 0,01 mg/l de arsénico y ordenó mantener los estándares sanitarios del Código Alimentario Argentino.

Dado que el caso de French funciona como una evolución directa del caso Kersich —pero sumando la gravedad de la contaminación del agua por agroquímicos y pesticidas además del arsénico—, entrevistarnos con el abogado Cabaleiro fue clave y este respondió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9).

“La sentencia definitiva cierra un proceso emblemático de 16 años. La causa, respaldada por 2.600 personas, visibilizó la problemática regional del acceso al agua y estableció reglas procesales aplicables a todos los casos vinculados con este derecho humano”, dijo Cabaleiro. Y agregó: “La planta potabilizadora de 9 de Julio ya no garantiza el límite de 10 µg/L de arsénico: los últimos muestreos registran entre 16 y 56,1 µg/L. Evaluaremos plantearlo en la causa o esperar la sentencia para exigir su cumplimiento en la etapa de ejecución”.

Cabaleiro aclaró que “La sentencia obliga a ABSA y a la provincia a garantizar 10 microgramos de arsénico por litro, pero el problema persiste. Hay que determinar por qué el agua sale contaminada, extender la red a zonas periféricas y resolver las deficiencias en ‘Ciudad Nueva’ y French”.

“La sentencia reconoce la lucha vecinal, pero la contaminación por arsénico y agrotóxicos sigue invisibilizada y sin solución definitiva”, dice el abogado ambientalista a cargo de las dos causas. “La problemática se extiende por la llanura bonaerense y otras provincias, mientras las cautelares contra las fumigaciones no se cumplen debidamente”.

“La causa de French está trabada por recusaciones, apelaciones y demoras judiciales, mientras persisten incumplimientos de la cautelar. Confío en destrabarla y solicitar medidas y multas contra los responsables”, expreso Fernando Cabaleiro.